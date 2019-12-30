В Кремле рассказали о роли Путина в обмене удерживаемых лиц на Донбассе

У Киева нет прямых контактов с представителями непризнанных республик Донбасса, поэтому так важна роль президента России в этом процессе. Владимир Путин использует свое влияние, чтобы способствовать осуществлению обмена удерживаемых лиц. Об этом сообщили в Кремле.

На вопрос журналистов, почему обмены становятся возможными исключительно после договоренности с Путиным, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил: "Фактически прямых двусторонних контактов с представителями ЛНР и ДНР у украинских коллег нет, а если были бы - то дела бы пошли легче". "Только потому, что отсутствуют прямые контакты", - сказал он.

Абсолютно неправильным и неверным Песков назвал предположение, что Россия берет отчасти на себя ответственность за "преступления" переданных удерживаемых лиц. "Никоим образом", - сказал он. "Президент России не принимал участия в этих переговорах и контактах, а использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать осуществлению обмена между сторонами конфликта, к которым Россия не относится", - подчеркнул представитель Кремля. На вопрос, согласовывали ли ЛНР и ДНР список удерживаемых лиц с Россией, Песков сказал, что не может предоставить более детальной информации.