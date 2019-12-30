В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по улучшению здоровья россиян

Роспотребнадзор рассказал, что сегодня реализуется целый ряд мероприятий, направленных на оздоровление населения.

В частности, большое исследование Роспотребнадзора показало, что 78% школьников употребляют фастфуд и газировку, что в дальнейшем может привести к возникновению ожирения и эндокринных заболеваний. В следующем году ведомство будет продолжать следить за темой питания детей.

Также ведомство продолжает работу по борьбе с гриппом. Каждый второй россиянин уже привит от гриппа. "На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, по ее словам, в России появился препарат, который уже через два года позволяет человеку полностью излечиться от хронического гепатита В. Заболевание представляет серьезную угрозу в России. Поэтому каждый год российские специалисты трудятся над преодолением проблемы.

"Наши ученые, ученые Института эпидемиологии разработали очень интересный препарат, который, я уверена, через два года даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - цитирует Попову РИА Новости.