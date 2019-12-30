В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.

Digma Citi 653 Фото: сайт производителя.

Разрешение экрана невелико - 1560x720 пикселей. Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio P23 с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ (расширяются при помощи карт microSD). Разрешение тройной основной камеры составляет 16 мегапикселей, фронтальной - 8 мегапикселей.

Модуль NFC позволяет "подключать" к смартфону банковские карты и осуществлять бесконтактную оплату. Под окошками камеры расположился сканер отпечатка пальца.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, и благодаря достаточно среднему разрешению экрана время автономной работы, скорее всего, будет выше, чем у собратьев с матрицами FullHD. Зарядка осуществляется через порт USB-C, имеется разъем для наушников.

Стоимость аппарата составит 7990 рублей. Конкурентов, обладающих сравнимыми характеристиками, у него не очень много - можно упомянуть разве что Nokia 3.1 Plus и Alcatel 3X.