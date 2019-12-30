В ноябре 2019 года в Москве собрались лучшие производители чая из Фуцзяни - провинции, где производится 40 процентов всего китайского чая. В честь 70-летней годовщины российско-китайских дипломатических отношений на площадке выставочного центра "Сокольники" с успехом прошла выставка "Один пояс и один путь".

Практически на любом из стендов каждый из гостей мог продегустировать разнообразные чаи. Это и было главной целью выставки - познакомить с многообразием чайной культуры как можно больше людей.

Из Китая на выставку привезли популярные в России улуны, белые, зеленые, красные и связанные чаи. Китайские эксперты рассказали секреты производства чая и научили желающих, как отличать чай высокого качества от низкосортного, а посетители узнали о свойствах основных видов китайского чая и познакомились с разными видами церемоний.

Чайная церемония под названием "гунфу ча" ("искусство приготовления чая") успокаивает и завораживает. Начинается она с разделения прессованного чая специальным ножом, который сам может быть предметом искусства: с резной костяной или деревянной ручкой, по виду напоминающим ритуальный короткий меч. Или в виде женской шпильки для волос в форме ростка бамбука с детализированными корешками.

Сначала гостей знакомят с чаем: для этого используется специальный продолговатый фарфоровый сосуд - чахэ, в который помещают немного чайных листьев. Гость должен несколько раз глубоко вдохнуть аромат еще не заваренного чая. Так получается "чайный лист, пробужденный дыханием".

- Чай начинает пробуждаться от нашего дыхания, и нужно вдохнуть его аромат не менее трех раз, чтобы почувствовать его изменения, - рассказывает мастер чайной церемонии Андрей Гретчин.

Чахэ путешествует по кругу, от мастера церемонии к гостям, - сосуд держат обеими руками и с легким поклоном, глядя в глаза друг другу, передают соседу. Это показывает, что никто из участвующих не держит камня за пазухой, каждый из гостей открыт и доброжелателен.

Далее чайник промывают кипятком и закладывают туда чайный лист, который пока только прогревается внутри. Запах прогретого чая тоже нужно вдохнуть - теперь это "чай, пробужденный огнем". Затем чай промывают, чтобы удалить пылинки и подготовить листья к завариванию, распарив их - это так называемое "омовение чая". И только после этого гостям можно познакомиться с новым ароматом "чая, пробужденного водой".

Узор для фарфора в технике "рисовое зерно" раньше создавали с помощью зерен риса, сгоравших при обжиге, а потом отверстия затягивались глазурью.

- В китайской культуре различают пять стихий, или первоэлементов, - их называют "у син": это огонь, вода, земля, дерево и металл. Когда мы пробуждаем чай с помощью первоэлементов, он ведет себя по-разному, потому что стихия огня - это мужская стихия - ян, а стихия воды - женская - инь, - объясняет Андрей Гретчин. Кроме того, чашки дополнительно омывают свежезаваренным чаем, чтобы показать, что их края не смазаны ядом: ведь в древности в чайной церемонии могли участвовать разные люди (аналогом безопасности напитка в европейской культуре служит всем известное чоканье бокалами). И только после этого чай начинают разливать по чашечкам для гостей.

Хорошие чаи легко выдерживают по 15-20 заварок - с постоянно меняющимся ароматом и послевкусием напитка. Это удивительное впечатление для новичков, которые поневоле сравнивают настоящий чай с заваркой из супермаркета или чайным пакетиком, бесполезное повторное заваривание которого давно стало предметом для шуток. Кстати, из китайской чайной традиции произрастает обычай русских купцов пить чай "до седьмого пота".

Чтобы на время "выйти" из чайной церемонии, достаточно перевернуть свою чашечку вверх дном и положить ее на блюдце или прямо на поднос - объяснять, почему вы пока не хотите чаю, не нужно. Говорить спасибо после каждого наполнения чашки тоже не стоит. Благодарность выражают в конце всей церемонии. Поднос для чайных церемоний - "чабань" - обладает непростой конструкцией: некоторые оборудованы поддоном или сливом, чтобы проливающуюся при церемонии воду не нужно было постоянно вытирать. Сегодня "чабань" - зачастую суперсовременная конструкция, в которую встроена плитка для подогрева электрочайника. Причем в него не нужно добавлять воду - при установке он наполняется сам, вода подается автоматизировано - через шланг из бутыли или резервуара.

Кроме церемонии "гунфу ча", на выставке можно было увидеть такие чайные церемонии, как "кипячение чая" и церемонию эпохи Сун (IX-XIII вв.), во времена которой измельченный чай взбивался в пену прямо в чашке с кипятком.

Тысячи посетителей выставки - и те, кто знаком с чайной культурой, и те, кто впервые прикоснулся к китайским традициям, получили интересные знания и новые впечатления.

Фото: Медиакорпорация Китая

- Мы приняли решение развивать выставку чая, учитывая колоссальный интерес к ней - за три дня ее посетили тысячи человек, каждые полчаса на ней проходили лекции, мастер-классы, на которых российские и китайские эксперты рассказывали о чайной культуре Китая, - отметил президент КВЦ "Сокольники" Алексей Шабуров. - В следующем году хотим представить не одну, а три провинции: Фуцзянь, Юньнань и Хубэй. Кроме того, в 2021 году состоится самое масштабное совместное мероприятие, посвященное традиционной китайской медицине - фестиваль "Здоровье и долголетие". На нем будут представлены ведущие техники народной медицины мира: Индии, Японии и, конечно же, Китая - на них будет сделан основной упор.