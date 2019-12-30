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30.12.2019 19:20
Рубрика: В мире

Когда стоит церемониться

В Сокольниках прошла выставка "Один пояс и один путь", посвященная чайной культуре Китая
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 296(8054)
В ноябре 2019 года в Москве собрались лучшие производители чая из Фуцзяни - провинции, где производится 40 процентов всего китайского чая. В честь 70-летней годовщины российско-китайских дипломатических отношений на площадке выставочного центра "Сокольники" с успехом прошла выставка "Один пояс и один путь".
Андрей Гретчин раскрывает секреты "правильной" чайной церемонии в "Сокольниках". Фото: Алена Баталова Андрей Гретчин раскрывает секреты "правильной" чайной церемонии в "Сокольниках". Фото: Алена Баталова
Андрей Гретчин раскрывает секреты "правильной" чайной церемонии в "Сокольниках". Фото: Алена Баталова

Практически на любом из стендов каждый из гостей мог продегустировать разнообразные чаи. Это и было главной целью выставки - познакомить с многообразием чайной культуры как можно больше людей.

Из Китая на выставку привезли популярные в России улуны, белые, зеленые, красные и связанные чаи. Китайские эксперты рассказали секреты производства чая и научили желающих, как отличать чай высокого качества от низкосортного, а посетители узнали о свойствах основных видов китайского чая и познакомились с разными видами церемоний.

Чайная церемония под названием "гунфу ча" ("искусство приготовления чая") успокаивает и завораживает. Начинается она с разделения прессованного чая специальным ножом, который сам может быть предметом искусства: с резной костяной или деревянной ручкой, по виду напоминающим ритуальный короткий меч. Или в виде женской шпильки для волос в форме ростка бамбука с детализированными корешками.

Фото: из собрания Государственной Третьяковской галереи
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Сначала гостей знакомят с чаем: для этого используется специальный продолговатый фарфоровый сосуд - чахэ, в который помещают немного чайных листьев. Гость должен несколько раз глубоко вдохнуть аромат еще не заваренного чая. Так получается "чайный лист, пробужденный дыханием".

- Чай начинает пробуждаться от нашего дыхания, и нужно вдохнуть его аромат не менее трех раз, чтобы почувствовать его изменения, - рассказывает мастер чайной церемонии Андрей Гретчин.

Чахэ путешествует по кругу, от мастера церемонии к гостям, - сосуд держат обеими руками и с легким поклоном, глядя в глаза друг другу, передают соседу. Это показывает, что никто из участвующих не держит камня за пазухой, каждый из гостей открыт и доброжелателен.

Далее чайник промывают кипятком и закладывают туда чайный лист, который пока только прогревается внутри. Запах прогретого чая тоже нужно вдохнуть - теперь это "чай, пробужденный огнем". Затем чай промывают, чтобы удалить пылинки и подготовить листья к завариванию, распарив их - это так называемое "омовение чая". И только после этого гостям можно познакомиться с новым ароматом "чая, пробужденного водой".

Узор для фарфора в технике "рисовое зерно" раньше создавали с помощью зерен риса, сгоравших при обжиге, а потом отверстия затягивались глазурью.

- В китайской культуре различают пять стихий, или первоэлементов, - их называют "у син": это огонь, вода, земля, дерево и металл. Когда мы пробуждаем чай с помощью первоэлементов, он ведет себя по-разному, потому что стихия огня - это мужская стихия - ян, а стихия воды - женская - инь, - объясняет Андрей Гретчин. Кроме того, чашки дополнительно омывают свежезаваренным чаем, чтобы показать, что их края не смазаны ядом: ведь в древности в чайной церемонии могли участвовать разные люди (аналогом безопасности напитка в европейской культуре служит всем известное чоканье бокалами). И только после этого чай начинают разливать по чашечкам для гостей.

Хорошие чаи легко выдерживают по 15-20 заварок - с постоянно меняющимся ароматом и послевкусием напитка. Это удивительное впечатление для новичков, которые поневоле сравнивают настоящий чай с заваркой из супермаркета или чайным пакетиком, бесполезное повторное заваривание которого давно стало предметом для шуток. Кстати, из китайской чайной традиции произрастает обычай русских купцов пить чай "до седьмого пота".

Фото: iStock
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Чтобы на время "выйти" из чайной церемонии, достаточно перевернуть свою чашечку вверх дном и положить ее на блюдце или прямо на поднос - объяснять, почему вы пока не хотите чаю, не нужно. Говорить спасибо после каждого наполнения чашки тоже не стоит. Благодарность выражают в конце всей церемонии. Поднос для чайных церемоний - "чабань" - обладает непростой конструкцией: некоторые оборудованы поддоном или сливом, чтобы проливающуюся при церемонии воду не нужно было постоянно вытирать. Сегодня "чабань" - зачастую суперсовременная конструкция, в которую встроена плитка для подогрева электрочайника. Причем в него не нужно добавлять воду - при установке он наполняется сам, вода подается автоматизировано - через шланг из бутыли или резервуара.

Кроме церемонии "гунфу ча", на выставке можно было увидеть такие чайные церемонии, как "кипячение чая" и церемонию эпохи Сун (IX-XIII вв.), во времена которой измельченный чай взбивался в пену прямо в чашке с кипятком.

Тысячи посетителей выставки - и те, кто знаком с чайной культурой, и те, кто впервые прикоснулся к китайским традициям, получили интересные знания и новые впечатления.

Фото: Медиакорпорация Китая

- Мы приняли решение развивать выставку чая, учитывая колоссальный интерес к ней - за три дня ее посетили тысячи человек, каждые полчаса на ней проходили лекции, мастер-классы, на которых российские и китайские эксперты рассказывали о чайной культуре Китая, - отметил президент КВЦ "Сокольники" Алексей Шабуров. - В следующем году хотим представить не одну, а три провинции: Фуцзянь, Юньнань и Хубэй. Кроме того, в 2021 году состоится самое масштабное совместное мероприятие, посвященное традиционной китайской медицине - фестиваль "Здоровье и долголетие". На нем будут представлены ведущие техники народной медицины мира: Индии, Японии и, конечно же, Китая - на них будет сделан основной упор.

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