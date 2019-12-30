Как рассказывал на заседании пленума судья Верховного суда России Сергей Зеленин, за полтора года за похищение и торговлю людьми осуждены более тысячи человек. Причем по статье, наказывающей именно за торговлю людьми, приговор получают единицы.

"В 2018 году в России по этой категории преступлений осуждены 735 человек, в том числе 19 - за торговлю людьми, - сообщил Сергей Зеленин. - За первые шесть месяцев 2019 года - 335 и 11 человек соответственно".

В том числе лишь 7 человек за полгода были осуждены за торговлю людьми при отягчающих обстоятельствах. По мнению экспертов, принятый документ позволит чаще применять данные статьи УК. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн назвал подготовленные разъяснения долгожданными.

"Прежде всего обращает на себя внимание, что наконец-то появилась официальная позиция высшего судебного органа по вопросу о квалификации деяния, выразившегося в лишении другого человека свободы и в дальнейшем перемещении его в другое место, - говорит Евгений Рубинштейн. Эксперт объяснил, что усиливается наказание и в том случае, когда при похищении применялось насилие к родственникам пострадавшего или даже случайным свидетелям.

Одно из важных разъяснений: привлекать к ответственности за торговлю людьми можно также вербовщиков, обещающих золотые горы, а в итоге отправляющих граждан в рабские условия.

То, что люди путь до фактического плена проделывают не в кандалах, а добровольно, ничего не меняет.

"Вербовкой является поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека", сказано в документе.

Такая вербовка, безусловно, попадает под статью УК. Для получения согласия потерпевшего могут быть использованы, например, обещание вознаграждения, обман или злоупотребление доверием, например, когда человеку пообещают работу с высоким окладом.