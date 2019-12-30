Видео: Космонавты поздравили россиян с Новым годом с борта МКС

Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, которые сейчас несут трудовую вахту на МКС, поздравили россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись поздравления с борта Международной космической станции размещена на YouTube-странице Роскосмоса.

"Дорогие друзья, наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех - в России и в мире - произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной", - сказал Александр Скворцов.

"Так же и во всем мире, несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать и дружить, и вместе идти вперед. Сотрудничество в космосе - яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути", - добавил Олег Скрипочка.

В последний день каждого года все собираются вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова и пожелать самого лучшего тем, кто им дорог. "Мы - большая международная семья МКС - делаем то же самое, - отметили российские космонавты. - Мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году самое лучшее, оставив позади плохое. Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия".

"С Новым годом!", - сказали космонавты вместе.

Сейчас на борту МКС работает международный экипаж: россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Кстати, Новый год на орбите можно отметить 16 раз - пока станция пересекает разные часовые пояса. Первыми на орбите Новый год встретили советские космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко в 1978 году на станции "Салют-6" . Российские космонавты соблюдают традицию просмотра фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".