Вильфанд рассказал о погоде на новогодних каникулах

В центре России в праздничные новогодние дни погода будет неустойчивой, рассказал на пресс-конференции в "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, температура начнет понижаться в новогоднюю ночь и 1 января днем будет минус 4 градуса. Но со 2 января начнется повышение температуры. Вплоть до 5 января будут плюсовые температуры - днем плюс 2-3 градуса. Но 6-7 января температура снова уйдет в минус.

На северо-западе осадки и ветер. Днем 1 января до плюс 3 градусов, а затем потеплеет до плюс 6 градусов. Такая погода продержится до 5-6 января.

На юге тепло - на 2-4 градуса выше нормы. Днем до 10 градусов тепла, но к Рождеству похолодает. В Поволжье много снега.

На Урале небольшой снег. В начале года минус 6, а к Рождеству придут 15-20 градусные морозы. В самых населенных регионах юга Западной Сибири потепление - температуры будут колебаться до нуля до минус 6-8 градусов.