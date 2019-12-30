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Владимир Путин возглавил топ "ВКонтакте"

Текст:   Антон Благовещенский
30.12.2019,  
18:02
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соцсеть "ВКонтакте" подвела итоги года, представив рейтинг самых обсуждаемых событий и персон уходящего 2019 года. При составлении топа учитывалось количество упоминаний в публичных записях и комментариях.

Лидером рейтинга стал президент России Владимир Путин - 12,6 миллиона упоминаний. В тройку лидеров также вошли гейм-дизайнер Хидео Кодзима и футболист Лионель Месси. Пятерку лучших замыкают рэп-дуэт HammAli & Navai и исполнитель Тима Белорусских.

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Три наиболее обсуждаемых события по версии пользователей "ВКонтакте" - темная тема фирменного приложения соцсети, запуск VK Coin и турниры по смешанным боевым искусствам - Ultimate Fighting Championship.

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