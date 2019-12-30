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Текст:   Татьяна Замахина 
11:48 30.12.2019

Володин назвал крайний срок для решения проблем обманутым дольщикам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на полное решение проблемы обманутых дольщиков в ряде регионов России уже в 2020 году, а крайний срок - 2021 год. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Госдума занимается данной проблемой с 2017 года, напомнил глава нижней палаты. Он считает, что в течение двух лет удалось сформировать законодательство, которое позволяет помогать обманутым дольщикам. Причем это касается и тех людей, которые попали в эту ситуацию до принятия законов, регулирующих строительство с использованием инвестиций через долевое строительство. С 1 декабря начинались выплаты, заявил Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости
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При этом через Фонд поддержки обманутых дольщиков может происходить как компенсация затрат, так и достройка за счет его средств, пояснил глава нижней палаты.

По его словам, депутаты Госдумы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году.

- В некоторых регионах нам удастся решить эту проблему уже на будущий год полностью, есть регионы в течение двух лет, трех лет, но есть регионы, где количество домов зашкаливает - более 700, - пояснил спикер. В целом же счет пострадавших по-прежнему идет на десятки тысяч.

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