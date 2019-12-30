Володин назвал крайний срок для решения проблем обманутым дольщикам

Госдума занимается данной проблемой с 2017 года, напомнил глава нижней палаты. Он считает, что в течение двух лет удалось сформировать законодательство, которое позволяет помогать обманутым дольщикам. Причем это касается и тех людей, которые попали в эту ситуацию до принятия законов, регулирующих строительство с использованием инвестиций через долевое строительство. С 1 декабря начинались выплаты, заявил Вячеслав Володин.

При этом через Фонд поддержки обманутых дольщиков может происходить как компенсация затрат, так и достройка за счет его средств, пояснил глава нижней палаты.

По его словам, депутаты Госдумы постараются полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году.

- В некоторых регионах нам удастся решить эту проблему уже на будущий год полностью, есть регионы в течение двух лет, трех лет, но есть регионы, где количество домов зашкаливает - более 700, - пояснил спикер. В целом же счет пострадавших по-прежнему идет на десятки тысяч.