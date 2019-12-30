Володин предложил ряд мер для повышения престижа профессии врача

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов.

Во-первых, необходимо изменить методику расчета средней зарплаты врачей, заявил Володин в эфире телеканала "Россия-24". Средняя зарплата медиков, по его словам, должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений. Напомним, что это предложение поддержал президент РФ в ходе большой пресс-конференции 19 декабря.

Крайне важным председатель ГД назвал и то, чтобы ставка врача была не менее 55% заработной платы, при этом заработная плата должна составлять две средних зарплаты по экономике региона.

При этом следует сгладить региональный дисбаланс, ведь устанавливаются разные зарплаты и в рамках субъектов РФ.

Володин также считает, что больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту.

- Только тогда какие-то мотивирующие будут факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу, - подчеркнул парламентарий.

Он предложил и обеспечивать студентов медвузов общежитием, а также совершенствовать механизм профориентации в школах и систему целевого набора.

Студент, считает спикер, должен "на практику приезжать в свою районную больницу".

- Было бы правильно подумать о том, как еще и стипендию увеличить студенту, который поедет по направлению и вернется к себе обратно, - отметил Володин.