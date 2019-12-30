Зафиксировать травлю в интернете можно будет через портал госуслуг

Новости

Новый китайский электрокроссовер за 2,3 млн рублей может проехать 643 км 18:25
Омбудсмен ДНР: Все пленные на Украине подвергались пыткам 18:24
Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России 17:39
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах 17:38
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым 17:38
Вильфанд предупредил об "анеморомбометрической пиле" в Москве 17:36
Путин рассказал Ниинисте о ходе урегулирования внутриукраинского конфликта 17:31
В Пскове нашли фишки для древнего тайного казино 17:07
В Крыму в фонтане нашли мертвого мужчину 17:06
На Кубани осудили застройщика, похитившего почти миллиард рублей 16:56
Калужский спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков 16:54
Проект московского Музея Победы будет представлен в Новополоцке 16:48
Россияне рассказали, что просят у Деда Мороза на Новый год 16:46
Стало известно, где россияне проведут новогодние праздники 16:43
Некоторым водителям в Польше разрешат ездить по выделенной полосе 16:41
Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина 16:38
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы 16:36
В Казани подозреваемых в подготовке теракта оставили под стражей 16:35
В ночь на 31 декабря в Москве пройдет ледяной дождь 16:33
Под Липецком арестован водитель перевернувшегося автобуса 16:23
Метеорологи объяснили, почему, когда идет снег, погода кажется теплее 16:18
Госсекретарь США посетит с рабочим визитом Минск 4 января 16:02
Оклады учителей Севастополя вырастут почти в 1,5 раза 15:53
На катке в парке "Сокольники" во время праздников будут крутить кино 15:50
В горах Сочи выручавшего райдеров спасателя накрыло лавиной 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Что смотреть по ТВ и в Сети на Новый год
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
30.12.2019 18:29
Рубрика: Власть

Зафиксировать травлю в интернете можно будет через портал госуслуг

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)
Нотариат получил возможность предоставлять новые электронные услуги. Например, ряд нотариальных действий можно будет проводить в удаленном формате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В том числе в режиме онлайн граждане смогут, например, зафиксировать для суда факт троллинга в Сети.

Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что некая публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за такой услугой растет в среднем на 15-20 процентов.

Фото: Михаил Мордасов/ТАСС
Нотариусы помогут оформить покупку квартиры в другом регионе

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

"Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить в Единую информационную систему нотариата заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме, - рассказывает председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты нотариального действия изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе".

На нотариальных документах появится QR-код, по которому можно проверить их подлинность

Обратиться к нотариусу можно будет и через портал госуслуг. Еще одно важное дополнение: при удаленном совершении нотариального действия нотариус сможет также конвертировать электронные документы из одного формата в другой (к примеру, из pdf в doc или jpeg) с сохранением их юридической силы.

Кроме того, Федеральной нотариальной палатой будет обеспечиваться возможность представления в интернете по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела. А на нотариальных документах появятся QR-коды, позволяющие убедиться в их подлинности через приложение на смартфоне.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил "РГ", что нотариат в условиях цифровой трансформации является тем институтом, который не только гарантирует гражданам защиту их прав, но и обеспечивает новую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых действий.

Власть Право Юрконсультация Комментарии к документам Реформа нотариата

Главное сегодня

Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России
"Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет
Лавров: Иранская ядерная сделка находится под угрозой развала
ФАС возбудила дело против Booking.com
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать