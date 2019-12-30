Зафиксировать травлю в интернете можно будет через портал госуслуг

Нотариат получил возможность предоставлять новые электронные услуги. Например, ряд нотариальных действий можно будет проводить в удаленном формате.

В том числе в режиме онлайн граждане смогут, например, зафиксировать для суда факт троллинга в Сети.

Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что некая публикация действительно была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он не сможет сделать вид, что ничего не было. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за такой услугой растет в среднем на 15-20 процентов.

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

"Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить в Единую информационную систему нотариата заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме, - рассказывает председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты нотариального действия изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе".

На нотариальных документах появится QR-код, по которому можно проверить их подлинность

Обратиться к нотариусу можно будет и через портал госуслуг. Еще одно важное дополнение: при удаленном совершении нотариального действия нотариус сможет также конвертировать электронные документы из одного формата в другой (к примеру, из pdf в doc или jpeg) с сохранением их юридической силы.

Кроме того, Федеральной нотариальной палатой будет обеспечиваться возможность представления в интернете по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела. А на нотариальных документах появятся QR-коды, позволяющие убедиться в их подлинности через приложение на смартфоне.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил "РГ", что нотариат в условиях цифровой трансформации является тем институтом, который не только гарантирует гражданам защиту их прав, но и обеспечивает новую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых действий.