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30.12.2019 19:48
Рубрика: Происшествия

Заключенные смогут требовать компенсации за тесноту в камерах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)
Заключенные получили право подавать иски с требованием заплатить им из казны за плохие условия в тюрьме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующие поправки внесены в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и в Уголовно-исполнительный кодекс.

Раньше по такому поводу россияне нередко жаловались в Европейский суд по правам человека. Еще летом на рассмотрении в Страсбурге находилось 750 подобных дел. Когда европейские судьи считали жалобы справедливыми, назначались компенсации в сумме от 2000 до 10 000 евро. Но загладить оплошности тюрьмы можно и рублем.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Теперь любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, сможет подать иск в суды рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм и правильно оформленный иск. Заключенному достаточно возмутиться плохим питанием, тесной камерой или грязной душевой и грамотно изложить это в жалобе.

Далее пройдет проверка, подтвердят факт нарушения, и пострадавший получит свои деньги. Долго и мучительно доказывать вину всех организаций и лиц, обязанных создавать благоприятные условия в местах лишения свободы, не придется. Именно администрация казенного дома должна будет опровергнуть доводы заявителя.

Рассматриваться такой иск будет в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства. Напомним, это специальная процедура, предусмотренная для споров граждан с государственными ведомствами.

После вступления закона в силу повод жаловаться заключенным в ЕСПЧ отпадет сам собой. Когда проблема решается на национальном уровне, Европейский суд иски не принимает. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, госпошлина по иску составит 300 рублей.

Государственная пошлина по делу составит 300 рублей, пожаловаться можно будет на плохое питание, тесноту в камерах, другие нарушения

Размеры же компенсаций, как рассказывают эксперты, нашими судами будут назначаться с учетом европейской практики. Кстати, за все время, прошедшее с момента присоединения России к Конвенции защиты прав и свобод, Европейским судом было рассмотрено 353 дела по жалобам российских заключенных. Общая сумма компенсации составила 3,4 миллиона евро.

"Выплата компенсации будет производиться вне зависимости от наличия вины Федеральной службы исполнения наказаний или каких-то конкретных должностных лиц в нарушениях, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Даже если были некие объективные причины, не позволившие обеспечить положенные по закону условия, гражданин получит право на взыскание компенсации. Люди, которые осуждены по приговору суда, не лишаются своих прав полностью. Законодательство предоставляет им определенные права и гарантии, в частности, на цивилизованные условия содержания".

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