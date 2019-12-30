Федеральный конституционный закон от 27 декабря 2019 г. N 7-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы"

Одобрен Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Часть 2 статьи 31 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3170; 2009, N 26, ст. 3119; 2014, N 11, ст. 1088; 2016, N 22, ст. 3088) после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального конституционного закона от 29 июня 2009 года N 3-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3119) следующие изменения:

1) часть 7 после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,";

2) часть 10 после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 3

Пункт 2 части 5 статьи 11 Федерального конституционного закона от 12 марта 2014 года N 5-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" и признании утратившим силу Федерального конституционного закона "О Дисциплинарном судебном присутствии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 11, ст. 1088) после слов "учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,".

Статья 4

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин