Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 513-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2758; N 48, ст. 5739; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N27, ст. 3873; 2014, N19, ст. 2315; 2016, N27, ст. 4223; 2018, N17, ст. 2429) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слова "плательщика" дополнить словом "наличных";

2) в статье 2:

а) пункт 2 после слова "агенту" дополнить словом "наличных";

б) пункт 6 после слова "плательщика" дополнить словом "наличных";

3) в статье 3:

а) часть 1 после слова "плательщика" дополнить словом "наличных";

б) часть 3 после слова "агенту" дополнить словом "наличных";

4) в статье 4:

а) часть 1 после слова "прием" дополнить словом "наличных";

б) часть 9 после слова "прием" дополнить словом "наличных";

в) часть 11 после слов "физического лица" дополнить словом "наличных";

г) пункт 1 части 16 изложить в следующей редакции:

"1) зачисление наличных денежных средств, принятых от физических лиц непосредственно платежным агентом (оператором по приему платежей или платежным субагентом);";

д) часть 18 после слова "Поставщик" дополнить словами ", за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении,";

е) дополнить частью 201 следующего содержания:

"201. Лицо, которому в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вносятся денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, пеней за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов, в качестве специального банковского счета поставщика для зачисления указанных денежных средств использует специальный счет, на котором осуществляется формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.";

5) часть 1 статьи 5 после слова "плательщика" дополнить словом "наличных";

6) в части 1 статьи 6:

а) пункт 2 после слова "агенту" дополнить словом "наличных";

б) пункт 3 после слова "прием" дополнить словом "наличных";

в) пункт 4 после слова "внесенных" дополнить словом "наличных";

7) часть 4 статьи 8 после слова "поставщиком" дополнить словами ", за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, и лиц, указанных в части 201 статьи 4 настоящего Федерального закона,".

Президент Российской Федерации В. Путин