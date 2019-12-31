Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 454-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 73 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 31, ст. 3225; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; 2007, N 1, ст. 45; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291;N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 30, ст. 4150; N 31, ст. 4418; N 48, ст. 6739; Российская газета, 2019, 5 декабря) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами.

Принятое на себя поручение клиента брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в договоре о брокерском обслуживании и поручении клиента таких указаний брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в договоре о брокерском обслуживании указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых брокер обязан исполнять поручения клиента, требования настоящего абзаца применяются с учетом правил указанных торгов.

При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

Отчет брокера о совершенных сделках должен содержать в том числе информацию о цене каждой из таких сделок и расходах, произведенных брокером в связи с их совершением, а в случае, если брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды.";

б) дополнить пунктами 23 - 26 следующего содержания:

"23. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании и поручением клиента, такое поручение исполняется путем совершения брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным клиентом. При этом такие сделки заключаются на основании указанного поручения клиента. Права и обязанности клиента по сделке с брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям брокера по сделке, совершенной с третьим лицом.

Случаи, когда поручение клиента, указанное в настоящем пункте, исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.

24. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, брокер до принятия поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

1) о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;

2) о расходах, возмещаемых клиентом брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения.

25. Информация, предусмотренная пунктом 24 настоящей статьи, должна быть понятна и доступна клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором. Объем, состав такой информации, порядок, способы и сроки ее предоставления или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа устанавливаются базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". Информация, предусмотренная подпунктом 1 пункта 24 настоящей статьи, или доступ к ней не предоставляется в связи с невозможностью их предоставления, вызванной обстоятельствами, за которые брокер не отвечает, в случаях, установленных указанным базовым стандартом.

26. Неисполнение брокером обязанности по предоставлению клиенту информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 24 настоящей статьи, или доступа к такой информации лишает брокера права в случае спора ссылаться на указание клиента как на основание для освобождения брокера от ответственности за причиненные клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением брокером требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия поручения клиента.";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном настоящей статьей" заменить словами "предоставления займа клиенту в соответствии с требованиями настоящей статьи и (или) возврата денежных средств клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом";

абзацы второй и четвертый признать утратившими силу;

г) дополнить пунктами 31 - 35 следующего содержания:

"31. Если брокер оказывает услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок с товарами, допущенными к организованным торгам (в том числе с драгоценными металлами), и (или) с иностранной валютой, то денежные средства клиентов, переданные брокеру для совершения таких сделок, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам, могут находиться на специальном брокерском счете (счетах).

32. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, клиент вправе передавать брокеру драгоценные металлы, в том числе в качестве обеспечения своих обязательств перед брокером. Указанные драгоценные металлы могут находиться на отдельном банковском счете (счетах) в драгоценных металлах, открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет в драгоценных металлах). Драгоценные металлы, полученные брокером по сделкам, совершенным за счет клиента, также могут находиться на специальном брокерском счете в драгоценных металлах.

Брокер обязан вести учет драгоценных металлов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) в драгоценных металлах, и отчитываться перед клиентом. На имущество клиентов, находящееся на специальном брокерском счете (счетах) в драгоценных металлах, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Брокер не вправе зачислять собственные драгоценные металлы на специальный брокерский счет (счета) в драгоценных металлах.

33. Брокер, являющийся участником клиринга, по требованию клиента обязан открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента.

34. Брокер отвечает перед клиентом за сохранность денежных средств и иного имущества клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

35. Требования пунктов 3 - 34 настоящей статьи не распространяются на кредитные организации.";

д) в пункте 4:

в абзаце третьем второе предложение изложить в следующей редакции: "В качестве обеспечения обязательств клиента, в том числе по предоставленным займам, брокер вправе принимать денежные средства, драгоценные металлы, учитываемые на банковских счетах, ценные бумаги и иные виды имущества, предусмотренные нормативным актом Банка России.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Если иное не предусмотрено договором о брокерском обслуживании, брокер, принявший на себя по поручению клиента обязательство по передаче имущества третьему лицу, вправе потребовать от указанного клиента передачи ему в распоряжение такого имущества в том объеме, какой имеет такое обязательство к моменту его исполнения. В случае неисполнения клиентом указанного требования брокер вправе совершить без его поручения сделку за счет находящегося у брокера имущества этого клиента и (или) за счет имущества, которое брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, и принять исполнение по такой сделке в счет погашения указанного требования к клиенту.

Сделки брокера за счет клиента без его поручения, предусмотренные настоящим пунктом, могут совершаться не на организованных торгах только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.";

е) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Требования к имуществу, за исключением денежных средств в валюте Российской Федерации, которое может быть передано брокеру в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, в том числе по предоставленным брокером займам, устанавливаются нормативными актами Банка России.";

ж) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.";

з) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. При исполнении поручений клиента, выраженных в виде электронных сообщений, создаваемых и передаваемых автоматически без участия клиента с помощью программно-технических средств, предоставленных клиенту брокером или иным лицом на основании договора с брокером, последний не вправе получать вознаграждение, поставленное в зависимость от количества и (или) объема сделок, совершенных на основании таких поручений, и обязан включать информацию об их исполнении в отчет обособленно от информации об исполнении иных поручений клиента.";

2) в статье 5:

а) часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: "Денежные средства клиента, переданные управляющему в доверительное управление и (или) полученные от осуществления доверительного управления, могут быть размещены во вклады в кредитных организациях, а также использованы для приобретения драгоценных металлов, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах.";

б) часть шестую признать утратившей силу;

3) статью 7 дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Если это предусмотрено депозитарным договором, депозитарий вправе совершать сделки по предоставлению займа ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.";

4) абзац двенадцатый пункта 1 статьи 8 после слов "не является квалифицированным инвестором" дополнить словами "в силу федерального закона";

5) абзац первый пункта 1 статьи 101 после слов "руководителем службы внутреннего аудита," дополнить словами "внутренним аудитором профессионального участника рынка ценных бумаг,";

6) в статье 101-1:

а) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, установленными Банком России с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляются на основании его внутренних документов.

3. В зависимости от характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков профессиональный участник рынка ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, обязан:

1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);

2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита).

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в целях управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совершением операций с собственным имуществом, обязан организовать систему управления рисками, которая должна соответствовать характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков и содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с установленными Банком России требованиями.

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у этого профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

В случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

Нормативными актами Банка России могут быть установлены ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.";

б) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или разработанным во исполнение требований, установленных к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) к их деятельности.

7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе страховать риск ответственности за нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.";

7) в статье 102-1:

а) в абзаце первом пункта 1:

после слов "денежных средств," дополнить словами "драгоценных металлов,";

слова "настоящей статьей" заменить словами "настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России";

б) пункт 3 после слов "денежных средств" дополнить словами ", драгоценных металлов";

в) пункт 4 после слов "денежные средства" дополнить словами ", драгоценные металлы";

г) пункт 6 после слов "Денежные средства" дополнить словами ", драгоценные металлы";

8) в статье 42:

а) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32) устанавливает требования к системе внутреннего контроля профессиональных участников рынка ценных бумаг с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, включая требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита;";

б) пункт 33 признать утратившим силу;

в) в пункте 34 слова "в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций" исключить;

9) в статье 44:

а) в пункте 3 слова "исключение конфликта интересов" заменить словами "выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации";

б) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20) устанавливать требования к внутренним документам профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг или разработанным во исполнение требований, установленных к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и (или) к их деятельности.";

10) пункт 13 статьи 512 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом".

Статья 2

Внести в статью 73 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2013, N 52, ст. 7006) следующие изменения:

1) в наименовании слова "ценные бумаги" заменить словами "иное имущество";

2) часть 1 после слов "на денежные средства" дополнить словами "или иное имущество".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Подпункты "б" и "в", абзацы третий - седьмой подпункта "г", абзац второй подпункта "д" и подпункт "е" пункта 1, подпункт "а" пункта 6, абзац второй подпункта "а", подпункты "б" - "г" пункта 7, подпункты "а" и "б" пункта 8 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин