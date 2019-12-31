Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 43, ст. 5452; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4359, 4370; 2017, N 31, ст. 4810; 2018, N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 26 дополнить словами ", а также в отношении внутренних морских вод";

2) в части 2 статьи 671:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водных объектов;";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин