Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90; N 27, ст. 3947; N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5133, 5134; N 53, ст. 8411; 2019, N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 396 дополнить подпунктом 291 следующего содержания:

"291) земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности (далее - договор пользования рыбоводным участком), для указанных целей;";

2) пункт 8 статьи 398 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:

"151) на срок действия договора пользования рыбоводным участком в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанным договором;";

3) в статье 3933:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) возведение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).";

б) пункт 2 после слов "в подпунктах 1 - 5" дополнить словами "и 7";

4) пункт 1 статьи 3934 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3440; 2015, N 29, ст. 4370; 2017, N 27, ст. 3940) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 2 слово "здания," заменить словами "объекты капитального строительства, некапитальные";

2) дополнить статьей 51 следующего содержания:

"Статья 51. Особенности использования земель и земельных участков для целей аквакультуры (рыбоводства)

1. Для целей аквакультуры (рыбоводства) допускается использование земель сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами (обводненными карьерами и прудами, в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), расположенными в границах земельного участка, в целях осуществления прудовой аквакультуры, а также использование земельного участка для осуществления деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности.

2. Земельные участки для строительства объектов капитального строительства, возведения некапитальных строений, сооружений, необходимых для целей аквакультуры (рыбоводства), предоставляются в соответствии с земельным законодательством.

3. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута для целей аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

4. Лесные участки для целей товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) используются в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса Российской Федерации.";

3) часть 1 статьи 6 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин