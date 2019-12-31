Анастасия Ракова: В московских загсах 31 декабря поженятся около 500 пар

В столичных загсах 31 декабря поженятся около 500 пар, сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Торжественные церемонии регистрации брака обычно в столице проходят только в пятницу и субботу, однако в этом году в управлении загса по городу Москве решили создать торжественную обстановку и во вторник, выпавший на последний день 2019 года. Происходит это в 34 загсах города.

После Нового года три дворца бракосочетания (№1, №3 и №5) также будут проводить торжественные церемонии заключения брака и принимать заявления. Так, Грибоедовский загс (Дворец бракосочетания №1) будет работать 3 и 7 января, Дворец бракосочетания №3 - 5 и 7 января, а Дворец бракосочетания №5 - 4 и 7 января. Остальные отделы будут работать для посетителей с 3 по 6 января.

Сегодня, по словам Раковой, в загсах столицы можно также получить нужный документ или подать заявление на регистрацию брака. В 10 отделах для молодоженов и их гостей установлены принтеры, которые моментально печатают выложенную в сеть фотографию. Необходимо просто поставить хэштег с названием отдела загса.