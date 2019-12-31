Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 507-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части развития инструментов финансового рынка"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст.2061; 2009, N 9, ст. 1043; 2010, N 31, ст.4193; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; 2018, N 18, ст. 2560; 2019, N 22, ст. 2661) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 4 части девятой дополнить словами ", за исключением случаев прекращения обязательств из финансовых договоров и определения нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

2) пункт 7 части тринадцатой изложить в следующей редакции:

"7) прекращать обязательства из финансовых договоров и определять нетто-обязательство в порядке, предусмотренном статьей 41 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2006, N 52, ст. 5497; 2009, N 1, ст. 4; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; 2011, N 7, ст. 905; N 29, ст. 4301; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7015; 2012, N 53, ст. 7607; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3945, 3977; N 29, ст. 4355; 2016, N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225; 2018, N 47, ст. 7140) следующие изменения:

1) в статье 41:

а) в пункте 1:

второе предложение исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"При прекращении обязательств из финансовых договоров осуществляется расчет размера возникающего денежного обязательства (денежных обязательств) (определение нетто-обязательства (нетто-обязательств) в порядке и в срок, предусмотренные генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Порядок прекращения обязательств, установленный настоящей статьей, подлежит применению в том числе при прекращении обязательств, возникших по основаниям, предусмотренным генеральными соглашениями (едиными договорами), заключенными между одними и теми же сторонами, и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта порядок не подлежит применению, если наличие генеральных соглашений (единых договоров) между одними и теми же сторонами является результатом замены стороны генерального соглашения (единого договора), осуществленной:

после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия такого заявления (за исключением случаев универсального правопреемства);

в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом на основании сделки, совершенной с заинтересованным лицом;

в течение одного месяца до момента отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций;

на основании сделки, совершенной в течение трех лет до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или отзыва у должника лицензии на осуществление банковских операций с лицом, которое знало о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.";

в) в подпункте 3 пункта 3:

в абзаце первом после слов "прекращения обязательств" дополнить словами "в связи", слово "размера" исключить;

в абзаце третьем слово "размера" исключить;

г) в пункте 4 слово "размера" исключить;

2) в статье 614:

а) пункт 1 после слов "участников торгов" дополнить словами "(в том числе финансовые договоры)";

б) дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5. Финансовые договоры, предусмотренные статьей 41 настоящего Федерального закона, за исключением финансовых договоров, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заключенные не позднее чем за один месяц до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также действия, направленные на исполнение обязательств из таких договоров, не могут быть оспорены на основании абзацев третьего и пятого пункта 1 статьи 613 настоящего Федерального закона, если не доказано, что кредитор или иное лицо, в пользу которого заключен такой договор или совершено такое действие, знали о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.

6. Прекращение обязательств из финансовых договоров в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Федерального закона, не может быть оспорено на основании статьи 613 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если генеральное соглашение (единый договор), в рамках которого осуществляется прекращение таких обязательств, заключено после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом такого заявления.

7. В случае признания финансового договора, предусмотренного статьей 41 настоящего Федерального закона, и (или) действия, направленного на исполнение обязательств из такого финансового договора, недействительными после определения нетто-обязательства:

нетто-обязательство подлежит перерасчету кредитором, которым было определено нетто-обязательство, в порядке, предусмотренном генеральным соглашением (единым договором), и (или) правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга, путем исключения из него результатов соответствующих финансового договора и (или) действия, признанных недействительными;

изменение очередности удовлетворения требования по нетто-обязательству, по которому был осуществлен перерасчет, не происходит.";

3) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 63 слова "В отношении обязательств, возникающих из финансовых договоров, размер которых определяется" заменить словами "При прекращении обязательств из финансовых договоров и определении нетто-обязательства", слова "применяется только в части прекращения нетто-обязательств должника" заменить словами "не применяется";

4) в статье 18996:

а) пункт 31 дополнить предложением следующего содержания: "При прекращении обязательств из финансовых договоров и определении нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Федерального закона, указанный запрет не применяется.";

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. В отношении обязательств из финансовых договоров и определения нетто-обязательства в порядке, предусмотренном статьей 41 настоящего Федерального закона, положения настоящей статьи применяются только в части требований кредиторов по нетто-обязательствам.".

Президент Российской Федерации В. Путин