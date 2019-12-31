Более 50 тысяч человек остались без света на востоке Канады. В провинции Онтарио аварийные бригады ликвидируют последствия непогоды - многочисленные повреждения линий электропередачи.

"Ледяной дождь и сильный ветер вызвали перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении местной энергосетевой компании Hydro One. Специалисты уже восстановили подачу электроэнергии в 40 тысяч домов.

Скорость ветра в Онтарио местами достигает 22 метров в секунду. В результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, информирует ТАСС.