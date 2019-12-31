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31.12.2019 10:00
Рубрика: Общество

Большинство россиян отмечают Новый год дома и любят дарить подарки

Текст: Владимир Емельяненко
По данным фонда "Общественное мнение", традиционно значительное большинство россиян - 86 процентов - встречают Новый год дома (в своем селе/городе), а до 55 процентов их них - в кругу семьи.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

"Такова традиция и сложившееся понимание новогоднего застолья как семейного праздника, - говорит директор проектов ФОМ Лариса Паутова. - Так происходит из года в год. Стабильность все время оказывается в списке наиболее важных ценностей россиян, в данном случае, речь идет о стабильности семейных ценностей, в чем-то по эстетике и красоте праздника, воспроизводящих представление о райском саде".

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом, как свидетельствует опрос ФОМ, новогодняя ель - обязательная часть праздничного убранства семейного очага. Правда, дальше начинается разница в подходах. Лишь 24 процента россиян (против 37 процентов в 2010 году) верны "старой" традиции наряжать живую елку. 54 процента предпочитают покупать и украшать искусственную елочку, годами хранимую на антресолях. 12 процентов из-за путешествий и переездов елку не ставят, а 10 процентов не ставят елку, но на вопрос - почему? - затруднились с ответом.

Однако на Новый год 84 процента сограждан, снова подавляющее большинство, обязательно дарят подарки родным. 40 процентов делают подарки еще близким друзьям. При этом 56 процентов участников опроса покупают новогодние подарки заранее. Удовольствие от предновогодних хлопот и поисков подарков испытывают 77 процентов женщин, утомление - 29 процентов мужчин, еще 29 процентов мужчин приобретают подарки в последние предновогодние дни.

И, наконец, 17 процентов мужчин и 5 процента женщин никому не дарят подарки на Новый год.

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