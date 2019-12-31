Британские СМИ: Россия могла стать ассоциированным членом НАТО в 1995 году

Власти Великобритании в 1995 году всерьез рассматривали возможность сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Как пишет газета The Guardian, указанные меры могли бы уменьшить раздражение Москвы из-за планов по расширению альянса на восток. Издание ссылается на рассекреченные архивные документы оборонного ведомства королевства за подписью занимавшего тогда пост главы минобороны Малколма Рифкинда.

Впрочем, даже в случае реализации данной инициативы права России в НАТО были бы существенно ограничены - на нее не распространялись бы гарантии коллективной безопасности, а российские военные по-прежнему не могли бы принимать участие в заседаниях международного военного штаба НАТО.

По иронии судьбы руководство СССР за последние 70 лет минимум четыре раза обращалось к Западу с аналогичными предложениями о вступлении в альянс. И каждый раз эти предложения не находили понимания в Брюсселе.