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31.12.2019 16:39
Рубрика: В мире

Британские СМИ: Россия могла стать ассоциированным членом НАТО в 1995 году

Текст: Владимир Шилов

Власти Великобритании в 1995 году всерьез рассматривали возможность сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Как пишет газета The Guardian, указанные меры могли бы уменьшить раздражение Москвы из-за планов по расширению альянса на восток. Издание ссылается на рассекреченные архивные документы оборонного ведомства королевства за подписью занимавшего тогда пост главы минобороны Малколма Рифкинда.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Впрочем, даже в случае реализации данной инициативы права России в НАТО были бы существенно ограничены - на нее не распространялись бы гарантии коллективной безопасности, а российские военные по-прежнему не могли бы принимать участие в заседаниях международного военного штаба НАТО.

По иронии судьбы руководство СССР за последние 70 лет минимум четыре раза обращалось к Западу с аналогичными предложениями о вступлении в альянс. И каждый раз эти предложения не находили понимания в Брюсселе.

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