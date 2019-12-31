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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 482-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 сентября 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о Центральном банке РФ (Банке России)

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2006, N 25, ст. 2648; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 46; N 27, ст. 4273; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; 2019, N 29, ст. 3857) изменение, дополнив его статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71. Банк России устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и государственной гражданской службы, утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин