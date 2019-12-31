Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Уходящий декабрь побил рекорд по теплу. Он оказался теплее нормы на +6-7 градусов, что является новым рекордом. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, подобного декабря в истории метеонаблюдения еще не было. "Причем аномалия была бы еще более значительная, но в последней пятидневке температура воздуха все же уходила в минусовую зону", - рассказала Позднякова.

Еще один рекорд, который взял декабрь - это количество дней без снега. Так всего семь дней в городе был снег. До этого рекордными считались 1960 и 2008 год, когда снег лежал всего 10 дней.

Впрочем, что касается новогодней ночи, то в этом году на территории столицы снег все же долежит до боя курантов, несмотря на прогнозируемую морось и слабый минус. Метеоролог напомнила, что самая теплая за последние 50 лет новогодняя ночь пришлась на рубеж 2017 - 2018 годов.