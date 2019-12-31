Депутаты поздравили россиян с Новым годом и дали советы по его празднованию

Депутаты в новогодних поздравлениях пожелали россиянам любви, детского смеха, добра и справедливости. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился советами, как провести праздники с толком.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении на сайте нижней палаты пожелал россиянам "здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году".

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предупредил, что "впереди у нас много работы", но выразил уверенность, что россияне с ней справятся. "Я хочу пожелать всем здоровья, счастья, радости, веселого детского смеха в ваших семьях и веры в то, что вместе с вами у нас все получится", - добавил он в своем обращении.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что один из символов предстоящего года - металл. "Но характеры людей бывают не менее крепкими. Иосиф Сталин, взяв эту фамилию, полностью ее оправдал", - заявил парламентарий. Россиянам он пожелал "крепкой, как сталь, уверенности в правоте борьбы за народовластие и справедливость".

Жириновский не только поздравил россиян, но и дал рекомендации. В своем новогоднем обращении он посоветовал заменить "шумные гуляния" на встречу с близкими и друзьями.

"Многие стараются снять стресс шумными застольями и возлияниями, но потом понимают, что радости такой отдых не приносит, а денег уходит много", - объяснил лидер либерал-демократов.

К тому же, предупредил он, в ресторанах бывает не очень уютно. "Кому-то музыка не та, дети бегают, шум, звон, вилки-ложки. И меню не всегда может устроить. Поэтому лучше дома провести", - заявил он.

Политик также привел в качестве аргумента соображения экономии. "В ресторане вы заплатили - нужно все съесть. Раз заплатили, оставлять жалко", - заметил Жириновский. А дома, по его словам, можно ограничить меню, "сделать поменьше всего".

Жириновский также дал конкретные советы по новогоднему меню. "Один-два салатика, не надо десять. И какое-то одно блюдо, тоже скромное, может, немножко гуся или индейку, или какой-то винегрет, еще что-то", - заявил глава ЛДПР, подчеркнув, что главная рекомендация - минимум спиртного.

Россиянам он пожелал повышения зарплаты и исполнения желаний: для кого-то это новая интересная работа, а для другого покупка новой мебели. Особо политик обратился к начальникам, попросив в праздничные дни никому выговоров не объявлять, а лучше при возможности выплатить премии.