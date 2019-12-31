Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и оздоровления детей"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 17, ст. 2434; N 24, ст. 3403; 2019, N 42, ст. 5801) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 121 дополнить абзацами следующего содержания:

"организационное сопровождение деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

рассмотрение предложений межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.";

2) дополнить статьей 125 следующего содержания:

"Статья 125. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей

1. Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) создается межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в состав которой включаются представители законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственный надзор в сфере образования, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, представители органов местного самоуправления, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, и утверждается регламент ее деятельности.

Решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей могут включаться представители общественных объединений.

2. К полномочиям межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей относятся:

содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в случае предоставления членами межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей информации о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;

мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в субъекте Российской Федерации;

анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за летний период и по итогам календарного года;

разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности организации отдыха и оздоровления детей;

информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения информации на официальном сайте высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в сети "Интернет".

3. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей вправе направлять в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей предложения об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 122 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин