Европе предрекли климатическую катастрофу

Голландские исследователи из Гронингенского университета совместно с коллегами из Утрехтского университета пришли к выводу, что Северо-Атлантическое течение может изменить свое направление в ближайшие сто лет. Это грозит сильным похолоданием в Европе. Об том пишет Eurekalert.

Как известно, мягкий климат в Европе обеспечивается Северо-Атлантическим течением, которое "доставляет" теплую воду из Мексиканского залива. По данным ученых, существует 15-процентная вероятность того, что ситуация изменится. Это связано с увеличением количества осадков и таянием льдов в Гренландии.

- В океанах сосредоточено огромное количество энергии, а океанические течения оказывают сильное влияние на климат Земли. Ученые создали модель, которая довольно точно описывает современные крупномасштабные процессы в океане, - отметил доцент кафедры вычислительной математики Гронингенского университета Фред Вубс.

Сейчас исследователи продолжают работу в данном направлении.