ФИФА планирует изменить правила определения офсайда

В Международной федерации футбола (ФИФА) намерены внести изменения в трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times.

Организация обсуждает возможную реформу, согласно которой офсайд будет фиксироваться только в том случае, если между атакующими и защищающимися футболистами будет "очевидный просвет". Под этим термином понимается то, что атакующий игрок попадает в офсайд, только если все его тело находится впереди защитника так, что между ними есть просвет.

Если ФИФА одобрит эту идею, то она затем будет предложена Международному совету футбольных ассоциаций (ИФАБ), который отвечает за изменения правил игры.