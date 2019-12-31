Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 489-ФЗ "О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в абзац второй пункта 3 статьи 958 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) изменение, заменив слова "если договором" словами "если законом или договором".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин