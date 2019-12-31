Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4342; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786; 2018, N 1, ст. 65; N 31, ст. 4852; N 53, ст. 8497; Российская газета, 2019, 5 декабря) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42) уполномоченный банк - банк, указанный в настоящем Федеральном законе как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса или определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;";

б) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43) опорный банк для оборонно-промышленного комплекса - являющееся уполномоченным банком публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения указанных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается;";

2) статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. При размещении государственного оборонного заказа государственный заказчик определяет государственные контракты, заключаемые на сумму не менее суммы, определяемой Правительством Российской Федерации исходя из доли в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, банковское сопровождение которых осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. В целях реализации положений настоящей части доля в общем объеме денежных средств, предусмотренных федеральным бюджетом на соответствующий финансовый год для финансового обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

3) статью 7 дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:

"20) согласовывает головному исполнителю, с которым заключает государственный контракт, уполномоченный банк в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

21) обеспечивает заключение государственных контрактов на сумму не менее суммы, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 6 настоящего Федерального закона, банковское сопровождение которых осуществляется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.";

4) пункт 2 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"2) по согласованию с государственным заказчиком выбирает уполномоченный банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении;";

5) часть 3 статьи 81 признать утратившей силу;

6) статью 89 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Решения Правительства Российской Федерации, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, принимаются с учетом необходимости банковского сопровождения государственных контрактов, заключенных на сумму не менее суммы, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 6 настоящего Федерального закона, опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.";

7) в пункте 1 части 3 статьи 813 слово "выбирает" заменить словами "по согласованию с государственным заказчиком выбирает", после слов "выбранном им" дополнить словами "по согласованию с государственным заказчиком", слово "контракта;" заменить словами "контракта. Выбор уполномоченного банка не осуществляется в случае, если в соответствии с решением Правительства Российской Федерации банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для оборонно-промышленного комплекса;".

Президент Российской Федерации В. Путин