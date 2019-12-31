Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 472-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 31, ст. 3442; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604, 3616; 2009, N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 27, ст. 3480; N 30, ст. 4080; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 26, ст. 3377; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 86; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4342, 4378; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767; 2018, N 1, ст. 27, 39, 90, 91; N 32, ст. 5105, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8448; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4442) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Правительством Российской Федерации могут быть утверждены единые стандарты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства.";

2) в статье 39:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).";

б) в части 4 слова "десять дней" заменить словами "семь рабочих дней";

3) часть 3 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: "Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.";

4) в статье 45:

а) в части 124 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи";

б) в части 127 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи";

в) в части 1212 второе предложение дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи";

г) дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 127 и 1212 настоящей статьи при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 124 настоящей статьи при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.";

5) в абзаце первом части 51 статьи 46 слова "в случае, предусмотренном частью 12 статьи 43" заменить словами "в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45";

6) в статье 48:

а) часть 11 после слов "местного значения" дополнить словами "или в случае, если подготовка проектной документации такого объекта осуществляется до утверждения документации по планировке территории в соответствии с частью 111 настоящей статьи";

б) в части 12 слова "и (или)" заменить словами ", принятого в случае, предусмотренном частью 111 настоящей статьи, решения о подготовке документации по планировке территории и (или)";

в) пункт 1 части 6 после слов "документации по планировке территории" дополнить словами ", а также случая, предусмотренного частью 111 настоящей статьи";

г) в части 7 слова "четырнадцати дней" заменить словами "семи рабочих дней";

д) часть 11 после слов "проекта межевания территории" дополнить словами "либо в случае, предусмотренном частью 111 настоящей статьи, решения о подготовке документации по планировке территории";

е) дополнить частями 111 и 112 следующего содержания:

"111. Подготовка проектной документации линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения или линейного объекта местного значения может осуществляться до утверждения документации по планировке территории, предусматривающей строительство, реконструкцию соответствующего линейного объекта. В этом случае обязательными приложениями к заданию застройщика или технического заказчика на проектирование являются:

1) решение о подготовке такой документации по планировке территории;

2) чертеж границ зон планируемого размещения соответствующего линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории соответствующего линейного объекта.

112. В случае, предусмотренном частью 111 настоящей статьи, проектная документация линейного объекта направляется на экспертизу проектной документации при наличии утвержденного проекта планировки территории, предусматривающего строительство, реконструкцию линейного объекта.";

7) в статье 51:

а) в абзаце первом части 71 слова "в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство," исключить;

б) часть 10 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.";

в) в абзаце первом части 11 слова "семи рабочих дней" заменить словами "пяти рабочих дней";

г) в абзаце первом части 2110 слова "уведомить в письменной форме" заменить словами "направить уведомление", слово "уполномоченные" заменить словами "в уполномоченные";

д) в части 2114 слова "семь рабочих дней" заменить словами "пять рабочих дней", дополнить предложениями следующего содержания: "Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 2110 настоящей статьи, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящей частью, могут быть направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.";

8) в статье 52:

а) часть 32 после слов "этапы строительства, реконструкции объектов капитального строительства" дополнить словами "или в случае выделения этапов строительства, реконструкции линейного объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в соответствии с частью 33 настоящей статьи";

б) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. По решению застройщика или технического заказчика этапы строительства, реконструкции линейного объекта, иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, могут быть выделены после получения разрешения на строительство объекта путем внесения изменений в проектную документацию соответствующего объекта в порядке, установленном настоящим Кодексом.";

9) в статье 55:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указанные разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 настоящего Кодекса.";

б) дополнить частью 35 следующего содержания:

"35. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 настоящей статьи, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).";

в) часть 41 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.";

г) в части 5 слова "в течение семи рабочих дней" заменить словами "в течение пяти рабочих дней";

10) в статье 573:

а) часть 5 после слов "может быть" дополнить словами "направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или";

б) в части 6 слова "двадцати рабочих дней" заменить словами "четырнадцати рабочих дней", дополнить предложением следующего содержания: "Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 28; 2017, N 27, ст. 3938; 2018, N 1, ст. 91; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить словами "строительства, реконструкции объектов регионального значения в городе Москве";

2) в статье 4:

а) наименование дополнить словами ", установления особенностей осуществления градостроительной деятельности в городе Москве";

б) абзац первый после слов "долевого строительства" дополнить словами ", установления особенностей осуществления градостроительной деятельности в городе Москве";

в) абзац тринадцатый после слов "в целях реализации программы реновации" дополнить словами ", строительства, реконструкции объектов регионального значения";

г) абзац четырнадцатый после слов "в целях реализации решения о реновации" дополнить словами ", строительства, реконструкции объектов регионального значения";

д) дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливают по согласованию с Правительством Российской Федерации особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения генерального плана города Москвы, а также особенности порядка внесения изменений в генеральный план города Москвы и при необходимости определяют перечень требуемых для этого сведений, документов, материалов;

устанавливают особенности состава, содержания, порядка разработки, утверждения правил землепользования и застройки города Москвы, документации по планировке территории, а также особенности порядка внесения изменений в указанные документы и при необходимости определяют перечень требуемых для этого сведений, документов, материалов;

устанавливают особенности ведения, эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы и предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы, а также уточняют состав сведений, подлежащих включению в указанную систему;

устанавливают особенности применения на территории города Москвы утвержденного Правительством Российской Федерации единого стандарта предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе утверждают перечень государственных услуг, при предоставлении которых указанный единый стандарт не применяется;

определяют перечень государственных услуг города Москвы, предоставление которых, в том числе подача (направление) заявителем запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги, иных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, выдача (направление) заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги, осуществляется исключительно в электронной форме.";

3) в статье 72:

а) наименование дополнить словами ", строительства, реконструкции объектов регионального значения в городе Москве";

б) в части восьмой слово "реновации" заменить словами "реновации, строительства, реконструкции объектов регионального значения в городе Москве";

в) дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:

"В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта регионального значения в городе Москве образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в собственности города Москвы или государственная собственность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных документации по планировке территории и (или) выданного в соответствии с частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта регионального значения, строительство, реконструкция которого осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на этот земельный участок в связи с его изъятием для государственных нужд.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 52, ст. 5498; 2010, N 52, ст. 6993; 2012, N 26, ст. 3446; 2017, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3938; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) статью 42 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Застройщик вправе направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, подведомственное ему государственное (бюджетное или автономное) учреждение или в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение таких государственных экспертиз, подведомственное ему государственное (бюджетное или автономное) учреждение проектную документацию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является город федерального значения Москва, включая осуществляемую на территории города федерального значения Москвы реконструкцию такого объекта, и государственная экспертиза проектной документации которого не отнесена к полномочиям Российской Федерации по иным основаниям, установленным законодательством о градостроительной деятельности, а также результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации такого объекта. В случае направления указанных проектной документации, результатов инженерных изысканий в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, уполномоченный на проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, подведомственное ему государственное (бюджетное или автономное) учреждение эти орган исполнительной власти, учреждение осуществляют организацию и проведение таких государственных экспертиз указанных проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.";

2) статью 109 после слова "законом," дополнить словами "градостроительного зонирования, планировки территории, особенности строительства, реконструкции объектов регионального значения, особенности ведения, эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в указанной системе, особенности предоставления государственных услуг, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности, в том числе особенности применения на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы утвержденного Правительством Российской Федерации единого стандарта предоставления государственной или муниципальной услуги,".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 51, ст. 6679; 2014, N 49, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 72; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 1, ст. 63; N 9, ст. 1283; N 24, ст. 3413) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) единый стандарт предоставления государственной и (или) муниципальной услуги (далее - единый стандарт) - установленные Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, единые требования к предоставлению государственной и (или) муниципальной услуги.";

2) пункт 1 статьи 5 дополнить словами "и с единым стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона";

3) в статье 14:

а) наименование дополнить словами ", единому стандарту";

б) в абзаце первом слова "Стандарт предоставления" заменить словами "1. Стандарт предоставления";

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Единый стандарт должен содержать сведения, предусмотренные пунктами 1, 3 - 8, 11 и 14 части 1 настоящей статьи. В нем также должны быть указаны:

1) заявитель (состав (перечень) заявителей);

2) способ (способы) направления запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

3) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

5) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;

6) порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;

7) порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги без рассмотрения;

8) форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом;

9) способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся результатом предоставления соответствующей государственной или муниципальной услуги.".

Статья 5

Сроки рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, предусмотренные соответственно частями 11 и 2114 статьи 51, частью 5 статьи 55, частью 6 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), не применяются в случаях, если заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка поданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин