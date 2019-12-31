Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 506-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2007, N 50, ст. 6237; 2011, N 27, ст. 3879; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 18, ст. 2494) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 дополнить словами "с учетом требований части 3 статьи 12 настоящего Федерального закона";

2) в статье 12:

а) наименование после слова "семьи" дополнить словами "или родителей (усыновителей)";

б) в части 1 первое предложение после слова "семьи" дополнить словами ", а в случае отсутствия членов семьи у такого участника его родители (усыновители)";

в) часть 2 дополнить словами ", а в случае отсутствия членов семьи у такого участника его родителями (усыновителями)";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный федеральный орган в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита (займа), полученного в целях приобретения жилого помещения с использованием целевого жилищного займа участником накопительно-ипотечной системы, указанным в части 1 настоящей статьи, единовременно начисляет на именной накопительный счет такого участника денежные средства (далее - единовременное начисление) в размере задолженности участника накопительно-ипотечной системы по ипотечному кредиту (займу) с учетом суммы процентов, начисленных в соответствии с договором ипотечного кредита (займа). В этом случае выплата денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, производится за вычетом суммы единовременного начисления.";

д) часть 4 признать утратившей силу.

Статья 2

Лицо, которое до дня вступления в силу настоящего Федерального закона приняло на себя обязательства по погашению ипотечного кредита (займа), полученного участником накопительно-ипотечной системы, указанным в части 1 статьи 12 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - ипотечный кредит), вправе в письменной форме обратиться в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы в соответствии с указанным Федеральным законом (далее - уполномоченный федеральный орган), с заявлением в целях досрочного исполнения обязательств по погашению ипотечного кредита (далее - письменное обращение лица). Уполномоченный федеральный орган в течение тридцати дней со дня получения письменного обращения лица досрочно погашает ипотечный кредит за счет единовременного начисления накоплений для жилищного обеспечения на именной накопительный счет участника накопительно-ипотечной системы в размере задолженности такого участника по ипотечному кредиту с учетом начисленной суммы процентов.

Президент Российской Федерации В. Путин