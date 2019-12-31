Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 469-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

В пункте 3 части шестой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115; 2019, N 6, ст. 463; N 49, ст. 6953) слова ", замещаемых на постоянной основе" исключить.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423, 4430) следующие изменения:

1) статью 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

"В случае утверждения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Совет директоров вправе принять решение о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана.";

2) в статье 75:

а) дополнить новой частью шестой следующего содержания:

"Банк России на основании решения Совета директоров вправе осуществлять продажу приобретенных акций (долей в уставном капитале) кредитных организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России.";

б) часть шестую считать частью седьмой;

3) статью 765-1 дополнить частью второй следующего содержания:

"Банк России на основании решения Совета директоров вправе осуществлять продажу приобретенных акций (долей в уставном капитале) страховых организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России.";

4) пункт 2 части первой статьи 90 изложить в следующей редакции:

"2) занимать должности в кредитных, некредитных финансовых и иных организациях, если Советом директоров не принято решение об участии служащего Банка России на безвозмездной основе в органах управления или ревизионных органах кредитных, некредитных финансовых и иных организаций;".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 11, ст. 1588; N 18, ст. 2557; N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в статье 1843-3:

а) в пункте 3 слова "окончания срока его реализации" заменить словами "прекращения его действия";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае невозможности выполнения плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, в том числе в результате невыполнения указанного плана страховой организацией, Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия указанного плана. В этом случае контрольный орган отменяет решения, принятые в соответствии с пунктом 8 статьи 1841-3 настоящего Федерального закона.";

в) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

"13. Меры по предупреждению банкротства страховой организации с участием контрольного органа признаются осуществленными в случае устранения причин, явившихся основанием для принятия решения об утверждении плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующим планом и направленных на реализацию мер по предупреждению банкротства страховой организации. В этом случае Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации.

14. Принадлежащие Банку России акции (доли в уставном капитале) страховой организации, в отношении которой принято решение о прекращении действия плана участия контрольного органа в осуществлении мер по предупреждению банкротства, могут реализовываться контрольным органом после даты прекращения соответствующего плана в порядке, предусмотренном статьей 18415 настоящего Федерального закона.";

2) в пункте 24 статьи 1843-4 слова "истечения срока" заменить словом "прекращения";

3) в пункте 4 статьи 18414 слова "по окончании срока реализации" заменить словами "после прекращения действия";

4) в пункте 12 статьи 18940 слова "по окончании срока реализации" заменить словами "после прекращения действия";

5) в статье 18949:

а) в пункте 5 слова "окончания срока его реализации" заменить словами "прекращения его действия";

б) пункт 6 дополнить предложениями следующего содержания: "В случае невозможности выполнения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия указанного плана. Действие плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, в отношении которого ранее Советом директоров Банка России было принято решение о гарантировании непрерывности его деятельности в течение срока реализации указанного плана, может быть прекращено в связи с невозможностью его выполнения только после прекращения обязательств банка по операциям (сделкам), возможность осуществления которых банком была обусловлена принятием Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. В случае невозможности выполнения плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка Комитет банковского надзора Банка России, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, также Совет директоров Банка России принимают решение о прекращении действия указанного плана.";

в) в пункте 16 слова "окончания срока его реализации" заменить словами "прекращения его действия";

г) дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:

"17. Меры по предупреждению банкротства банка с участием Банка России или Агентства признаются осуществленными в случае устранения причин, явившихся основанием для принятия решения об утверждении плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, и выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующим планом и направленных на реализацию мер по предупреждению банкротства банка. В этом случае Совет директоров Банка России принимает решение о прекращении действия плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, Комитет банковского надзора Банка России, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 настоящей статьи, также Совет директоров Банка России принимают решение о прекращении действия плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

18. Принадлежащие Банку России или Агентству акции (доли в уставном капитале) банка, в отношении которого принято решение о прекращении действия плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства, могут быть реализованы Банком России или Агентством после даты прекращения соответствующего плана в порядке, предусмотренном статьей 18957 или 18957-1 настоящего Федерального закона.";

6) статью 18957-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 18957-1. Порядок реализации Банком России акций (долей в уставном капитале), имущества (имущественных прав), приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков

1. В случае, если в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банка Банк России приобрел акции (доли в уставном капитале) банка, имущество (имущественные права), Банк России на основании решения Совета директоров Банка России вправе реализовать указанные акции (доли в уставном капитале) банка или их часть, имущество (имущественные права) путем продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей. Форма таких торгов определяется решением Совета директоров Банка России.

2. Банк России на основании решения Совета директоров Банка России также вправе реализовать приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акции (доли в уставном капитале) банка или их часть, имущество (имущественные права) путем продажи на организованных торгах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах". К такой реализации не применяются положения настоящей статьи, за исключением положений пункта 7 настоящей статьи.

3. В целях подготовки решения Совета директоров Банка России о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций (долей в уставном капитале) банка или их части, имущества (имущественных прав) Банк России размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о приеме Банком России от заинтересованных лиц сообщений о намерении принять участие в процедурах реализации указанных акций (долей в уставном капитале), имущества (имущественных прав) в соответствии с настоящей статьей, включая информацию о датах начала и окончания приема таких сообщений. Такие сообщения не являются обязывающими для лиц, направивших их, и для Банка России.

4. При принятии решения о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций (долей в уставном капитале) банка или их части, имущества (имущественных прав) Совет директоров Банка России определяет способ такой реализации из числа предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи с учетом результатов анализа поступивших в Банк России сообщений, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

5. В случае поступления в Банк России только одного сообщения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, Банк России на основании решения Совета директоров Банка России также вправе реализовать приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акции (доли в уставном капитале) банка или их часть, имущество (имущественные права) путем их продажи без проведения торгов лицу, направившему такое сообщение. К такой реализации не применяются положения настоящей статьи, за исключением положений пункта 7 настоящей статьи. Для целей применения настоящего пункта не учитываются сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций (долей в уставном капитале), указанные в пункте 3 настоящей статьи и поступившие от лиц, которые не могут быть приобретателями акций (долей в уставном капитале) банка в соответствии с требованиями пункта 7 настоящей статьи и (или) в отношении которых установлены неудовлетворительное финансовое положение и (или) неудовлетворительная деловая репутация в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 1 части шестнадцатой статьи 11 и (или) пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", независимо от количества приобретаемых акций (долей в уставном капитале) банка.

6. В случае реализации Банком России акций (долей в уставном капитале) банка или их части, имущества (имущественных прав) путем их продажи без проведения торгов в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи цена продажи определяется Банком России на основе размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного согласно методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций, установленной Банком России в соответствии со статьей 72 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Банк России вправе предусмотреть в соглашении (договоре), заключаемом с приобретателем акций (долей в уставном капитале), обязательство такого лица приобрести в будущем все принадлежащие Банку России акции (доли в уставном капитале) соответствующего банка по цене не ниже цены, по которой эти акции (доли в уставном капитале) были приобретены указанным лицом ранее.

7. Приобретателями акций (долей в уставном капитале) банка, реализуемых Банком России в соответствии с настоящей статьей, не могут являться акционеры (участники) банка, владевшие более чем одним процентом его акций (долей в уставном капитале), в том числе в составе группы лиц, в течение трех лет до даты утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

8. В качестве организатора торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, могут выступать Банк России, Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление акциями (долями в уставном капитале) банка, имуществом (имущественными правами), а также иное лицо, действующее на основании договора с Банком России и выступающее от его имени.

9. Стартовая цена реализации акций (долей в уставном капитале), имущества (имущественных прав) банка на торгах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, а при проведении таких торгов в форме открытого аукциона с понижением стартовой цены также минимальная цена реализации акций (долей в уставном капитале), имущества (имущественных прав) определяются Банком России на основе размера собственных средств (капитала) банка, рассчитанного согласно методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций, установленной Банком России в соответствии со статьей 72 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

10. В случае проведения торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в форме открытого аукциона торги по выбору Банка России могут проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается Банком России.

11. Банк России вправе предусмотреть в заключаемом по результатам торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, между ним и приобретателем акций (долей в уставном капитале) соглашении (договоре) обязательство приобретателя приобрести в будущем все принадлежащие Банку России акции (доли в уставном капитале) соответствующего банка. При этом цена реализации указанных акций (долей в уставном капитале) не должна быть меньше цены, по которой эти акции (доли в уставном капитале) были приобретены указанным лицом ранее.

12. В случае признания торгов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, не состоявшимися по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Банк России заключает договор купли-продажи акций (долей в уставном капитале) банка или их части, имущества (имущественных прав) с единственным участником таких торгов по цене не ниже стартовой цены их реализации (при проведении торгов с повышением стартовой цены) или минимальной цены их реализации (при проведении торгов с понижением стартовой цены).".

Статья 4

Внести в статью 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 48, ст. 4746; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "абзацами третьим и четвертым" заменить словами "абзацами третьим, четвертым и шестым";

2) в абзаце первом пункта 2 слова "абзацами третьим и четвертым" заменить словами "абзацами третьим, четвертым и шестым";

3) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

"В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, такой банк вправе осуществлять операции (сделки), указанные в абзаце первом пункта 8 настоящей статьи, с федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, вне зависимости от соответствия (несоответствия) банка установленным в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи и абзацами первым, вторым и пятым настоящего пункта требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств указанными федеральными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами в кредитных организациях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта эти лимиты определяются в отношении такого банка на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из данного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана.

В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный пунктом 10 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из данного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в данный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 5

Статью 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2013, N 19, ст. 2308; N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524) дополнить частями 43 - 45 следующего содержания:

"43. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Агентство вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 4 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Агентством в кредитных организациях в соответствии с частью 4 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в предупреждении банкротства такого банка.

44. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

45. В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 49, ст. 5723; 2009, N 27, ст. 3267; 2011, N 1, ст. 53; N 29, ст. 4291; 2012, N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585; 2018, N 1, ст. 54, 67; N 49, ст. 7508, 7524) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 44 - 46 следующего содержания:

"44. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Фонд вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 4 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Фондом в кредитных организациях в соответствии с частью 4 настоящей статьи указанные лимиты определяются в отношении такого банка на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

45. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, по состоянию на дату утверждения указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

46. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 42 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.";

2) статью 20 дополнить частями 62 - 64 следующего содержания:

"62 . В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, информация о котором на дату утверждения указанного плана в соответствии с частью 61 настоящей статьи размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в таком банке могут открываться и обслуживаться банковские счета, указанные в части 6 настоящей статьи, вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленному частью 61 настоящей статьи требованию при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

63. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка информация о таком банке, размещенная в соответствии с частью 61 настоящей статьи на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, не удаляется с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

64. В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 61 настоящей статьи на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, была удалена с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, информация о таком банке размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.";

3) статью 201 дополнить частями 81 - 83 следующего содержания:

"81. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, информация о котором на дату утверждения указанного плана в соответствии с частью 61 статьи 20 настоящего Федерального закона размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в таком банке могут открываться и обслуживаться банковские счета, указанные в части 7 настоящей статьи, вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленному частью 8 настоящей статьи требованию при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

82. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка информация о таком банке, размещенная в соответствии с частью 61 статьи 20 настоящего Федерального закона на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, не удаляется с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

83. В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 61 статьи 20 настоящего Федерального закона на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, была удалена с официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, информация о таком банке размещается Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.".

Статья 7

Статью 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5814; 2009, N 19, ст. 2278; 2014, N 30, ст. 4260; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953) дополнить частями 9 - 11 следующего содержания:

"9. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 6 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии с частью 6 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

10. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

11. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 8

Статью 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6078; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 27, ст. 3480; 2016, N 14, ст. 1904; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953) дополнить частями 73 - 75 следующего содержания:

"73. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 72 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 7 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии с частью 7 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

74. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 72 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

75. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 72 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 9

Статью 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3582; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953) дополнить частями 53 - 55 следующего содержания:

"53. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 52 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Государственная компания вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 5 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Государственной компанией в кредитных организациях в соответствии с частью 5 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

54. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 52 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

55. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 52 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 10

Статью 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; 2015, N 1, ст. 51; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 88; N 53, ст. 8428; 2019, N 18, ст. 2195) дополнить частями 13 - 16 следующего содержания:

"13. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 12 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 11 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

14. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 12 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

15. Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 12 настоящей статьи, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия указанного решения.

16. В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 12 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 15 настоящей статьи.".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 213-Ф3 "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524; N 51, ст. 7863; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слова "частями 13 и 14" заменить словами "частями 13, 14, 16 - 18";

б) в части 2 слова "частями 13 и 14" заменить словами "частями 13, 14, 16 - 18";

2) статью 2 дополнить частями 16 - 18 следующего содержания:

"16. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, такой банк вправе осуществлять операции (сделки), указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также с обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частями 1 - 12 и 15 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в кредитных организациях в соответствии с частью 11 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства этого банка.

17. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

18. В случае, если банк, включенный в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 12

Статью 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4341; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 16, ст. 1824; N 49, ст. 6953) дополнить частями 83 - 85 следующего содержания:

"83. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 82 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, Корпорация вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 8 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств Корпорацией в кредитных организациях в соответствии с частью 8 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

84. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 82 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

85. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 82 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 13

Статью 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 1, ст. 54; N 49, ст. 7524; 2019, N 49, ст. 6953) дополнить частями 34 - 36 следующего содержания:

"34. В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 33 настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, публично-правовая компания вправе открывать в таком банке банковские и иные счета, заключать с ним договоры банковского вклада (депозита) вне зависимости от соответствия (несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 31 настоящей статьи требованиям при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств публично-правовой компанией в кредитных организациях в соответствии с частью 31 настоящей статьи указанные лимиты в отношении такого банка определяются на последнюю квартальную отчетную дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка.

35. В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, включенного в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 33 настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Банка России указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

36. В случае, если банк, включенный в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 33 настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня принятия Советом директоров Банка России решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации указанного плана, такой банк включается Банком России в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия этого решения.".

Статья 14

1. Действие положений пунктов 1 и 2, абзацев шестого и седьмого пункта 9 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (в редакции настоящего Федерального закона), частей 13 - 16 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", частей 1 и 2 статьи 1, частей 16 - 18 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), частей 44 - 46 статьи 3, частей 62 - 64 статьи 20 и частей 81 - 83 статьи 201 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", частей 43 - 45 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", частей 9 - 11 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", частей 73 - 75 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", частей 53 - 55 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", частей 83 - 85 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", частей 34 - 36 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" распространяется также на банки, в отношении которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" были утверждены планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства и приняты решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации о гарантировании непрерывности деятельности соответствующих банков в течение срока реализации указанных планов.

2. В случае, если банк, включенный на дату утверждения в отношении его Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в перечень кредитных организаций, указанный в пункте 10 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", и (или) в перечень банков, указанный в части 12 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 3 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 42 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 42 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 8 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 72 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 52 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 82 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", и (или) в перечень кредитных организаций, указанный в части 33 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", был исключен из соответствующего перечня до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, такой банк включается Центральным банком Российской Федерации в соответствующий перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего Федерального закона, при условии, что в отношении его Советом директоров Центрального банка Российской Федерации принято решение о гарантировании непрерывности деятельности в течение срока реализации указанного плана. При этом в случае установления Правительством Российской Федерации лимитов размещения средств в кредитных организациях в соответствии с абзацем первым пункта 9 статьи 241 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", с частью 11 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", с частью 6 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ "О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с частью 8 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", с частью 31 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" данные лимиты в отношении банка, указанного в настоящей части, определяются равными лимитам, установленным на дату, предшествующую дате утверждения Советом директоров Центрального банка Российской Федерации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства такого банка или дате исключения такого банка из соответствующего перечня в зависимости от того, на какую дату были установлены наибольшие лимиты.

3. В случае, если информация о банке, размещенная в соответствии с частью 61 статьи 20, частью 8 статьи 201 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату утверждения в отношении его Советом директоров Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, была удалена с указанного сайта до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, информация о таком банке размещается Центральным банком Российской Федерации на указанном сайте не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего Федерального закона, при условии, что в отношении его Советом директоров Центрального банка Российской Федерации принято решение о гарантировании непрерывности деятельности в течение срока реализации указанного плана.

Статья 15

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин