Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2016, N 1, ст. 50) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 157 слова "и подлежат регистрации Банком России в установленном им порядке" исключить;

2) в пункте 4 статьи 159 слова "разрабатывается репозитарием и утверждается Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России" заменить словами "утверждается уполномоченным органом репозитария", дополнить предложением следующего содержания: "Положение о комитете пользователей репозитарных услуг и вносимые в него изменения подлежат размещению на официальном сайте репозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, 47; 2017, N 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 25 слова ", а также иных документов клиринговых организаций и центральных контрагентов, подлежащих регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, и" заменить словами "и вносимых в них изменений, а также";

2) в статье 27:

а) в наименовании слова "документов клиринговой организации и центрального контрагента" заменить словами "правил клиринга и вносимых в них изменений";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Клиринговая организация и центральный контрагент обязаны зарегистрировать в Банке России правила клиринга и вносимые в них изменения.";

в) часть 11 признать утратившей силу;

г) в части 2 слова "документов, предусмотренных настоящей статьей," заменить словами "правил клиринга", слова "принятия им соответствующих документов" заменить словами "их получения", слова "документов клиринговой организации и центрального контрагента" заменить словами "правил клиринга";

д) в части 3 слова "документов, указанных в части 1 настоящей статьи," заменить словами "правил клиринга";

е) в части 31 слова "документов, указанных в части 11 настоящей статьи," заменить словами "правил клиринга";

ж) в части 4:

в абзаце первом слово "документов" заменить словами "правил клиринга";

в пункте 1 слова "документов, представленных на регистрацию," заменить словами "представленных на регистрацию правил клиринга и вносимых в них изменений", дополнить словами ", а также иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов";

в пункте 2 слова "документах, представленных на регистрацию," заменить словами "представленных на регистрацию правилах клиринга и во вносимых в них изменениях";

3) в части 2 статьи 272 слова "а также документы, предусмотренные частью 11 статьи 27 настоящего Федерального закона," заменить словами "правила клиринга, правила организации системы управления рисками центрального контрагента, методику определения выделенного капитала центрального контрагента, методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента, методику оценки точности модели центрального контрагента, а также".

Статья 3

Bнести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; 2018, N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) в части 11 статьи 4 второе предложение исключить;

2) часть 2 статьи 13 признать утратившей силу;

3) статью 15 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов, и меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов, могут определяться в одном документе.";

4) часть 2 статьи 22 дополнить пунктами 71 - 75 следующего содержания:

"71) в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, методики расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей;

72) документа, определяющего порядок организации и осуществления внутреннего контроля;

73) документа, определяющего меры, направленные на снижение рисков деятельности по организации торгов;

74) документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по организации торгов;

75) спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;";

5) в части 1 статьи 25:

а) в пункте 6 слова "иных документов организаторов торговли, в том числе спецификаций договоров, подлежащих регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также вносимые в них изменения" заменить словами "вносимых в них изменений";

б) в пункте 11 слова ", а также случаи регистрации методик расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей" исключить;

6) в статье 27:

а) в наименовании слова "документов организатора торговли" заменить словами "правил организованных торгов и вносимых в них изменений";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Организатор торговли обязан зарегистрировать в Банке России правила организованных торгов и вносимые в них изменения.";

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) в части 3 слова "документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи," заменить словами "правил организованных торгов", слова "принятия им соответствующих документов" заменить словами "их получения", слова "документов организатора торговли" заменить словами "правил организованных торгов";

д) в части 4 слова "указанных в части 1 настоящей статьи документов" заменить словами "правил организованных торгов";

е) в части 5:

в абзаце первом слова "документов организатора торговли" заменить словами "правил организованных торгов";

в пункте 1 слова "документов, представленных на регистрацию," заменить словами "представленных на регистрацию правил организованных торгов и вносимых в них изменений";

в пункте 2 слова "документах, представленных на регистрацию," заменить словами "представленных на регистрацию правилах организованных торгов и во вносимых в них изменениях";

ж) часть 6 признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2018, N 17, ст. 2429; N 53, ст. 8440; Российская газета, 2019, 5 декабря) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в части 4 слова "пунктами 1, 2, 4 - 8, 10 и 11" заменить словами "пунктами 1 и 10", после слов "Банком России" дополнить словами "в установленные им порядке и сроки";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При присвоении статуса центрального депозитария согласование с Банком России внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 настоящей статьи, осуществляется одновременно с присвоением статуса центрального депозитария.";

2) в пункте 3 статьи 32 слова "подлежащим согласованию в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе требования к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария" заменить словами "предусмотренным пунктами 1, 2, 4 - 8, 10 и 11 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Документы, указанные в пункте 4 статьи 157, пункте 4 статьи 159 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, частях 1 и 11 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, части 4 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вносимые в них изменения, представленные в Банк России до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат регистрации (согласованию, утверждению) Банком России.

Президент Российской Федерации В. Путин