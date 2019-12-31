Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 24, ст. 2256; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 25, ст. 3535; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 42, ст. 5613; 2017, N 31, ст. 4788; 2018, N 45, ст. 6835; 2019, N 49, ст. 6985) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) в части первой слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

б) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"Сведения об используемых радиочастотах, о позиции телеканала или радиоканала в мультиплексе (распространение нескольких телеканалов и радиоканалов с использованием одной радиочастоты), параметрах спутникового вещания, заявленная при проведении торгов (конкурса, аукциона) программная концепция вещания вносятся лицензирующим органом в запись реестра лицензий, содержащую сведения о предоставленной лицензии.";

в) в абзаце первом части восьмой слово "указываются" заменить словом "содержатся";

г) в части десятой слово "выдавшего" заменить словом "предоставившего";

2) в статье 312:

а) абзац первый части первой после слов "должен представить в лицензирующий орган" дополнить словами "или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

б) часть третью после слов "Лицензирующий орган" дополнить словами "или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";

в) дополнить частью шестой следующего содержания:

"Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".";

г) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии вправе представить в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

3) часть вторую статьи 313 после слов "в лицензирующий орган" дополнить словами "или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

4) в статье 314:

а) в части первой слова "представляются лицензиатом в лицензирующий орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении" заменить словами ", предусмотренные законодательством Российской Федерации, направляются лицензиатом в лицензирующий орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Заявление о продлении срока действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, лицензиат вправе представить в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

в) в части шестой второе предложение исключить;

г) часть девятую изложить в следующей редакции:

"В случае, если в заявлении о продлении срока действия лицензии указывается на необходимость получения выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, выписку из реестра лицензий или уведомление об отказе в продлении срока действия лицензии.";

5) в части десятой статьи 317:

а) в пункте 3 слова "указанного в лицензии" заменить словами "предусмотренного лицензией";

б) в пункте 4 слова "указанного в лицензии" заменить словами "предусмотренного лицензией";

6) в статье 318:

а) в части первой слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным" исключить;

б) в пункте 10 части второй слова "лицензирующим органом" заменить словами "нормативными правовыми актами Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 167; 2006, N 30, ст. 3294; 2008, N 52, ст. 6227; 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3880; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 87; N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в абзаце первом части второй слова "обязан лично" заменить словами "обязан на бумажном носителе непосредственно либо в форме электронного документа (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", слово "или" исключить;

б) в части третьей слова "о выдаче" заменить словами "о предоставлении";

в) в части пятой слова "в выдаче" заменить словами "в предоставлении";

г) в пункте 2 части седьмой слова "документов, подтверждающих наличие" исключить;

д) в части восьмой слова "оформления и переоформления документов, подтверждающих наличие лицензии" заменить словами "предоставления и переоформления лицензий, а также порядок ведения реестров лицензий, установленный в соответствии со статьей 116 настоящего Закона";

е) в части одиннадцатой слово "выдавшие" заменить словом "предоставившие";

2) в части первой статьи 9 слова "номер и дата выдачи лицензии" заменить словами "регистрационный номер и дата предоставления частному детективу лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности";

3) в части первой статьи 11 слово "выданную" заменить словом "предоставленную";

4) в статье 112:

а) в части первой слова "В лицензии указывается (указываются)" заменить словами "Лицензия содержит";

б) в части третьей:

в пункте 2 слова "документов, подтверждающих наличие" исключить;

в пункте 7 слово "письменного" исключить;

5) в статье 114:

а) в наименовании слова "документа, подтверждающего наличие" исключить;

б) в абзаце первом части первой слова "Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности," заменить словами "Лицензия на осуществление частной охранной деятельности";

в) в части третьей слово "выдавший" заменить словом "предоставивший", слово "выдавшего" заменить словом "предоставившего";

г) в части четвертой слова "документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности," заменить словами "лицензии на осуществление частной охранной деятельности";

6) в статье 115:

а) в части первой слово "выдавший" заменить словом "предоставивший";

б) в части второй слово "выдавший" заменить словом "предоставивший";

в) в части четвертой слово "выдавшего" заменить словом "предоставившего";

г) в части пятой слово "выдавший" заменить словом "предоставивший";

д) в части шестой слово "выдавшего" заменить словом "предоставившего";

7) в части девятой статьи 12 слово "выдавшие" заменить словом "предоставившие".

Статья 3

Внести в статью 9 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 13, ст. 1078; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 46, ст. 5554) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

2) в пункте 3 слово "Выдача" заменить словом "Предоставление".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2016, N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) в части первой статьи 17 слово "выдаются" заменить словом "предоставляются";

2) в части третьей статьи 19 слова "номере и сроке действия" исключить.

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350; N 45, ст. 6208; 2016, N 14, ст. 1904; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4860; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) абзац сорок восьмой после слов "сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности" дополнить словами "(далее - реестр лицензий)";

б) в абзаце сорок девятом слова "документом, выданным лицензирующим органом" заменить словами "записью в реестре лицензий";

2) в пункте 1 статьи 21:

а) дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:

"утверждает типовую форму выписки из реестра лицензий.";

б) абзац сорок седьмой считать абзацем сорок восьмым;

3) в статье 293:

а) в пункте 2:

в абзаце третьем слова ", а также правила предоставления дубликата лицензии" исключить;

в абзаце седьмом слова "сводного федерального" и слова "на осуществление энергосбытовой деятельности (далее - сводный федеральный реестр лицензий)" исключить;

б) в пункте 4:

в абзаце пятом слова "сводном федеральном" исключить;

в абзаце четырнадцатом слова "сводный федеральный" исключить;

в) в пункте 5:

абзац первый после слов "со дня получения" дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг,";

в абзаце пятом слова "предоставляет соискателю лицензии лицензию и" и слова "сводный федеральный" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Днем предоставления лицензии является дата внесения в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии.";

г) пункт 6 признать утратившим силу;

д) в пункте 7:

абзац третий после слов "со дня получения" дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг,";

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Днем переоформления лицензии является дата внесения в реестр лицензий записи о переоформлении лицензии.";

абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

е) в пункте 8:

в абзаце первом слова "Соискатель лицензии, лицензиат вправе направить в лицензирующий орган соответственно заявление" заменить словом "Заявление", после слов "прилагаемые к таким заявлениям документы" дополнить словами ", информация представляются в лицензирующий орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг,";

в абзаце втором слова "В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии, заявлении о переоформлении лицензии указывается соответственно на необходимость предоставления лицензии, предоставления переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган" заменить словами "Лицензирующий орган", после слов "и оформлению" дополнить словом "(формату)";

в абзаце третьем слова "лицензирующим органом направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, соответственно соискателю лицензии, лицензиату лицензия, переоформленная лицензия или уведомление об отказе в предоставлении лицензии, об отказе в переоформлении лицензии" заменить словами "лицензирующий орган при принятии решения о предоставлении лицензии, решения о переоформлении лицензии направляет соискателю лицензии, лицензиату выписку из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, а в случае указания в заявлении о предоставлении лицензии, заявлении о переоформлении лицензии на необходимость предоставления такой выписки на бумажном носителе лицензирующий орган направляет соискателю лицензии, лицензиату выписку из реестра лицензий заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении";

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. За предоставление лицензии, переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина в размере и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Не допускается взимание лицензирующим органом с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования энергосбытовой деятельности, за исключением случаев, изложенных в настоящем пункте.

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются органом, определяющим государственную политику в сфере электроэнергетики. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы.";

4) абзац первый пункта 3 статьи 294 после слов "документы и (или) информацию" дополнить словами "в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лицензиата".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4190; 2011, N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7366; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7578; 2015, N 29, ст. 4383, 4389; 2016, N 10, ст. 1318; N 15, ст. 2066; 2017, N 31, ст. 4794; 2019, N 23, ст. 2914) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 19 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

2) в статье 191:

а) в абзаце первом пункта 4 слова "с указанием номера своей лицензии" заменить словами "с указанием номера и даты предоставления своей лицензии";

б) абзац второй пункта 5 после слова "номер" дополнить словами "и дату предоставления";

3) в абзаце пятом пункта 2 статьи 26 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

4) в статье 29:

а) в пункте 2:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) вносит запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий;";

в подпункте 5 слово "выдаче" заменить словом "предоставлении";

б) в пункте 3 слово "выдаются" заменить словом "предоставляются";

5) в статье 30:

а) в пункте 2 слово "выдачу" заменить словом "предоставление";

б) в абзаце втором пункта 21 слово "выдачу" заменить словом "предоставление";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Заявление о предоставлении лицензии и документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи, могут быть представлены в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее также - единая система идентификации и аутентификации). Соискатель лицензии вправе представить указанные заявление и документы в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

6) в статье 31:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слово "выдаются" заменить словом "предоставляются";

в подпункте 1 слово "выдается" заменить словом "предоставляется";

б) в пункте 3 слово "выдачи" заменить словом "предоставления", слова "не выдается" заменить словами "не предоставляется";

7) в статье 32:

а) в наименовании слова "и выдаче лицензии" исключить;

б) в пункте 1:

в абзаце первом слово "выдаче" заменить словом "предоставлении";

в абзаце третьем слово "выдача" заменить словом "предоставление";

в) в пункте 11 слово "выдаче" заменить словом "предоставлении", слово "выдачи" заменить словом "предоставления";

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Лицензирующий орган обязан уведомить соискателя лицензии о принятии решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление о предоставлении лицензии либо об отказе в предоставлении лицензии направляется лицензиату по его выбору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии должно содержать основания отказа.";

д) в пункте 3 слово "выдачу" заменить словом "предоставление";

8) в статье 33:

а) в абзаце первом пункта 1 слово "выдана" заменить словом "предоставлена";

б) в пункте 2 слово "выдаваться" заменить словом "предоставляться";

в) в пункте 3 слово "выдана" заменить словом "предоставлена", слово "подается" заменить словом "направляется";

г) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Заявление о продлении срока действия лицензии и документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, могут быть представлены в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе представить указанные заявление и документы в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

9) в статье 34:

а) в наименовании слово "выдаче" заменить словом "предоставлении";

б) в подпункте 5 пункта 1 слово "выдается" заменить словом "предоставляется";

в) в пункте 2 слово "выдаче" заменить словом "предоставлении";

10) пункт 31 статьи 35 изложить в следующей редакции:

"31. Документы, указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи, могут быть представлены в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Заявитель вправе представить указанные документы в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

11) в статье 36:

а) в абзаце втором пункта 1 слово "известить" заменить словом "уведомить";

б) в пункте 2 слово "наименования" заменить словом "наименований", слова "выдается новая лицензия в порядке, предусмотренном для ее выдачи" заменить словами "такая лицензия подлежит переоформлению";

в) в пункте 3 слово "извещением" заменить словом "уведомлением";

12) в статье 37:

а) в подпункте 3 пункта 1 слова "с указанного в лицензии" заменить словами "с предусмотренного лицензией";

б) в пункте 3 слова ", а также решение о приостановлении действия лицензии доводится лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме" заменить словами "и решение о приостановлении действия лицензии направляются лицензирующим органом лицензиату по его выбору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении";

13) в пункте 2 статьи 38 слово "выдаваемое" заменить словом "предоставляемое";

14) в статье 39:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слово "выдаче" заменить словом "предоставлении";

в подпункте 3 слово "выдана" заменить словом "предоставлена";

б) в пункте 4 слова "доводится до лицензиата" заменить словами "направляется лицензирующим органом лицензиату по его выбору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении";

15) в статье 40:

а) в пункте 1:

в подпункте 2 слово "выданы" заменить словом "предоставлены";

в подпункте 3 слова "выдачи и" заменить словами "предоставления и регистрационный";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) иные установленные нормативными правовыми актами сведения.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах лицензий, обеспечивается лицензирующим органом посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых данных. Сведения о лицензиях, содержащиеся в реестре лицензий в области связи, получают статус открытых данных при внесении соответствующей записи в реестр лицензий в области связи, ведущийся в электронном виде.".

Статья 7

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 13; N 43, ст. 5084; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4218, 4256; N 49, ст. 6928; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4806; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 53, ст. 8484) следующие изменения:

1) в пункте 167 статьи 12 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

2) в статье 192:

а) в части 1 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

б) в части 4 слово "выдана" заменить словом "предоставлена";

3) в пункте 5 части 1 статьи 193 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

4) в пункте 1 части 4 статьи 201 слово "выдаче" заменить словом "предоставлении".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 43, ст. 5797; N 52, ст. 7540; 2015, N 29, ст. 4367; 2016, N 1, ст. 9; 2018, N 1, ст. 9; N 24, ст. 3407; 2019, N 31, ст. 4456) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 17:

а) абзац первый дополнить словами "и сведений";

б) в пункте 1 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

в) в пункте 2 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае непредставления с заявлением о государственной регистрации лекарственного препарата для ветеринарного применения документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и указанных в пункте 7 части 2 настоящей статьи, сведений о лицензиях, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, а также выдаваемых (предоставляемых) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документов (сведений), указанных в пункте 21 части 3 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

2) в части 4 статьи 18:

а) в пункте 3 слово "копию" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", после слова "выданных" дополнить словом "(предоставленных)";

б) в пункте 4 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

в) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. В случае непредставления с заявлением о государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и указанных в пункте 10 части 2 настоящей статьи, а также выдаваемых (предоставляемых) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документов (сведений), указанных в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

3) в части 4 статьи 29:

а) в пункте 2 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

б) в пункте 3 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

в) часть 43 изложить в следующей редакции:

"43. Заявитель вправе представить с заявлением о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за подтверждение государственной регистрации лекарственного препарата, а также выдаваемые (предоставляемые) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документы (сведения), указанные в пунктах 2 и 3 части 4 настоящей статьи. В случае их непредставления уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

4) в статье 30:

а) в части 11 слово "копию" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", после слова "выданных" дополнить словом "(предоставленных)";

б) в части 12 слово "копию" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", после слова "выданных" дополнить словом "(предоставленных)";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе вместе с заявлением о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, копии документов, подтверждающих уплату государственной пошлины за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственных средств в части экспертизы качества лекарственного средства и (или) экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения, государственной пошлины за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, изменений, не требующих проведения экспертизы лекарственного средства, а также выдаваемые (предоставляемые) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документы (сведения), указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи. В случае их непредставления уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

5) в статье 31:

а) в части 1:

абзац первый дополнить словом "(сведения)";

в пункте 1 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

в пункте 2 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе вместе с заявлением о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения, копии документов, подтверждающих уплату государственной пошлины за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственного средства, или изменений, не требующих проведения экспертизы лекарственного средства. В случае необходимости изменения сведений, содержащихся в регистрационном удостоверении лекарственного препарата для ветеринарного применения, с заявлением, указанным в части 1 настоящей статьи, заявитель вправе представить по собственной инициативе копию документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу регистрационного удостоверения лекарственного препарата. Заявитель вправе представить по собственной инициативе сведения о лицензиях, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а также выдаваемые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документы, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи. В случае непредставления указанных документов (сведений) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

6) в статье 34:

а) в части 2:

абзац первый дополнить словом "(сведений)";

в пункте 1 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", после слова "выданных" дополнить словом "(предоставленных)";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В случае непредставления с заявлением о включении в государственный реестр лекарственных средств фармацевтической субстанции документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, а также выдаваемых (предоставляемых) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документов (сведений), указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

7) в статье 39:

а) в части 2:

в пункте 2 слова ", или по собственной инициативе указанные документы. В случае непредставления заявителем указанных документов уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проверяет факт уплаты государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, на основании представленных заявителем копий документов" исключить;

в пункте 12 слово "копию" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере", слово "выданного" заменить словом "предоставленного";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В случае непредставления с заявлением о выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения документов (сведений), подтверждающих уплату государственной пошлины и указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, а также выдаваемых (предоставляемых) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти документов (сведений), указанных в пункте 12 части 2 настоящей статьи, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает указанные документы (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 43, ст. 5971; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342, 4389; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 1, ст. 87; N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3 слова "документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа" заменить словами "записью в реестре лицензий";

2) в пункте 6 статьи 4 слова "уплаты государственной пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах" заменить словами "случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона";

3) в статье 5:

а) в части 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) утверждение порядка формирования и ведения реестра лицензий;";

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) утверждение типовой формы выписки из реестра лицензий.";

б) в пункте 3 части 2 слова ", выписок из реестров лицензий" исключить;

4) в статье 9:

а) в части 2 слова "принятия решения о предоставлении" заменить словом "предоставления";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии.";

5) в статье 10:

а) в наименовании слова ", выдачу дубликата лицензии" заменить словами "и плата за предоставление выписки из реестра лицензий";

б) в части 1 слова ", выдачу дубликата лицензии" исключить;

в) часть 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи";

г) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и порядок возврата устанавливаются органом, определяющим государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы.";

6) пункт 24 части 1 статьи 12 после слов "в области обеспечения безопасности," дополнить словами "федерального органа исполнительной власти в области разведывательной деятельности,";

7) в статье 13:

а) наименование дополнить словами "или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг";

б) в части 1:

абзац первый после слов "в лицензирующий орган" дополнить словами "или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

в пункте 1 слова "адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также" исключить;

в пункте 2 слова "адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также" исключить;

пункт 5 признать утратившим силу;

в) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета электронных документов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Идентификация и аутентификация заявителя осуществляются с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации). Для случаев подачи заявления о предоставлении лицензии, выдаваемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и (или) переданных полномочий Российской Федерации, по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации заявителю дополнительно может быть обеспечена возможность прохождения идентификации и аутентификации с использованием государственной информационной системы субъекта Российской Федерации, обеспечивающей идентификацию и аутентификацию граждан и организаций при предоставлении государственных услуг, в установленном им порядке.

6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии вправе представить в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, непосредственно на бумажном носителе или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

г) часть 7 после слов "принимаются лицензирующим органом" дополнить словами ", многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

д) в части 10 после слов "в тридцатидневный срок" дополнить словами "с момента получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи,";

е) в части 11 слова "В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа," заменить словами "В случаях, предусмотренных частями 2 и 5 настоящей статьи,";

8) в статье 14:

а) в части 3 слова "она оформляется одновременно с приказом (распоряжением)" заменить словами "запись о предоставлении лицензии вносится в реестр лицензий в день регистрации приказа (распоряжения)";

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии подписывается руководителем или заместителем руководителя лицензирующего органа. Реквизиты приказа (распоряжения) о предоставлении лицензии вносятся в реестр лицензий.

5. В течение трех рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий лицензирующий орган направляет уведомление о предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

в) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий в форме электронного документа, лицензирующий орган одновременно с направлением уведомления о предоставлении лицензии направляет лицензиату выписку из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

52. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии указал на необходимость получения выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, лицензирующий орган одновременно с направлением уведомления о предоставлении лицензии направляет лицензиату выписку из реестра лицензий заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

г) в части 6 слова "направляет ему" заменить словами "направляет соискателю лицензии по его выбору", после слов "заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении" дополнить словами "либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,";

д) часть 9 признать утратившей силу;

9) в статье 15:

а) в наименовании слова "и в лицензию" исключить;

б) в части 1:

в абзаце первом слова "и в лицензию" исключить;

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 7 после слова "предоставлении" дополнить словами "или переоформлении";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности содержит сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах, подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых предоставляется лицензия в соответствии с заявлением о предоставлении лицензии, предусмотренным статьей 13 настоящего Федерального закона, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.";

г) части 2 и 3 признать утратившими силу;

10) статью 17 признать утратившей силу;

11) в статье 18:

а) в части 2 слова "не указанному в лицензии" заменить словами "не предусмотренному лицензией", слова "не указанных в лицензии" заменить словами "не предусмотренных лицензией";

б) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо направляет заявление о переоформлении лицензии в форме электронного документа в лицензирующий орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Для случаев подачи заявления о предоставлении лицензии, выдаваемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и (или) переданных полномочий Российской Федерации, по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации заявителю дополнительно может быть обеспечена возможность прохождения идентификации и аутентификации с использованием государственной информационной системы субъекта Российской Федерации, обеспечивающей идентификацию и аутентификацию граждан и организаций при предоставлении государственных услуг, в установленном им порядке.

4. Заявление о переоформлении лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо также вправе представить в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры в соответствии с законодательством Российской Федерации, непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по форме, утверждаемой лицензирующим органом.";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В заявлении о переоформлении лицензии лицензиат может указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам переоформления лицензии.";

г) в части 7 слова "не указанному в лицензии" заменить словами "не предусмотренному лицензией";

д) в части 8 слова "указанным в лицензии" заменить словами "предусмотренным лицензией";

е) в части 9 слова "указанный в лицензии" заменить словами "предусмотренный лицензией", слова "указанные в лицензии" заменить словами "предусмотренные лицензией";

ж) часть 11 после слов "принимаются лицензирующим органом" дополнить словами ", многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

з) часть 12 после слов "в тридцатидневный срок" дополнить словами "с момента получения уведомления";

и) в части 13 слова "В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа" заменить словами "В случаях, предусмотренных частями 3 и 41 настоящей статьи", после слова "подписанного" дополнить словами "усиленной квалифицированной", после слов "в тридцатидневный срок" дополнить словами "с момента получения уведомления";

к) часть 14 после слов "в тридцатидневный срок" дополнить словами "с момента получения уведомления, указанного в части 13 настоящей статьи,";

л) в части 17 слова "не указанных в лицензии" заменить словами "не предусмотренных лицензией", слова "не указанному в лицензии" заменить словами "не предусмотренному лицензией";

м) в части 20 слова "переоформленной лицензии" заменить словами "выписки из реестра лицензий", слова "электронной подписью, переоформленную лицензию" заменить словами "усиленной квалифицированной электронной подписью, выписку из реестра лицензий";

12) в части 18 статьи 20 слова "принятия лицензирующим органом решения о прекращении действия лицензии" заменить словами "внесения соответствующей записи в реестр лицензий";

13) в статье 21:

а) в части 2:

в абзаце первом слова "ведут реестры" заменить словами "формируют и ведут в электронном виде реестры", после слова "осуществляют" дополнить словами ", в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

пункт 2 признать утратившим силу;

в пункте 8 слова "настоящим Федеральным законом" заменить словами "нормативными правовыми актами Российской Федерации";

б) в части 5 слова "выдаче дубликата лицензии," исключить;

в) часть 7 дополнить предложениями следующего содержания: "Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах лицензий, обеспечивается лицензирующим органом, ведущим соответствующий реестр лицензий, посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых данных. Данные о лицензиях, содержащиеся в соответствующих реестрах лицензий, получают статус открытых данных при внесении соответствующей записи в соответствующий реестр, который ведется в электронном виде.";

г) части 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8. Сведения о конкретной лицензии также по выбору заявителя передаются ему непосредственно, направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, лицензирующим органом или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении таких сведений. Форма и способ получения сведений о конкретной лицензии указываются заявителем в заявлении о предоставлении таких сведений. Форма указанного заявления утверждается лицензирующим органом.

9. Выписка из реестра лицензий содержит сведения, предусмотренные статьей 15 настоящего Федерального закона, а также сведения о дате формирования выписки, регистрационном номере лицензии, соответствующем номеру записи в реестре лицензий о предоставлении лицензии, о дате предоставления лицензии. На выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двухмерный штриховой код, содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенными на ней записями в реестре лицензий, содержащими сведения о предоставленной лицензии.";

д) часть 10 признать утратившей силу;

е) в части 14 слова "формирования и ведения реестра лицензий," исключить.

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 49, ст. 6927; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 9, 28; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; 2017, N 31, ст. 4791; 2018, N 53, ст. 8415) следующие изменения:

1) в пункте 11 статьи 2 слово "выданной" заменить словом "предоставленной";

2) в статье 15:

а) в пункте 1 части 1 слова "дубликатов лицензий и копий лицензий" заменить словами "выписок из реестра лицензий", слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

б) в пункте 1 части 9 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

в) в пункте 5 части 10 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

3) в части 15 статьи 100 слово "выданные" заменить словом "предоставленные".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 27, ст. 3462; 2014, N 6, ст. 562; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; 2015, N 1, ст. 42, 53; N 27, ст. 3989; N 29, ст. 4364; 2016, N 1, ст. 78; N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289; N 27, ст. 4160, 4238, 4239; 2018, N 53, ст. 8423; 2019, N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 29:

а) пункт 1 дополнить подпунктом "т" следующего содержания:

"т) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);";

б) подпункт "б" пункта 2 признать утратившим силу;

2) в части 5 статьи 32 слова "предоставляется информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности" заменить словами "предоставляются сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности";

3) в пункте 18 части 1 статьи 34 слова "с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,";

4) в пункте 3 части 3 статьи 44 слова "лицензией на осуществление образовательной деятельности, со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,";

5) в части 2 статьи 55 слова "с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со" заменить словами "со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,";

6) в статье 91:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности по каждому лицензиату включаются сведения о видах образования, об уровнях образования (в отношении профессионального образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также об адресах мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения, мест осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ, мест проведения практики, практической подготовки обучающихся, государственной итоговой аттестации, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Сведения по каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, также включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности с указанием наименования и места нахождения такого филиала.";

б) часть 6 признать утратившей силу;

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Заявление о предоставлении временной лицензии на осуществление образовательной деятельности и прилагаемые к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, могут быть направлены в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Соискатель лицензии вправе представить указанные заявление и документы в лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

7) в части 21 статьи 92 слова "принятия решения о прекращении действия лицензии" заменить словами "внесения соответствующей записи в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности";

8) в статье 108:

а) в части 7 слово "выданных" заменить словом "предоставленных";

б) в части 9 слово "выданные" заменить словом "предоставленные".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 23 июня 2016 года N 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3849; 2018, N 32, ст. 5116) следующие изменения:

1) в статье 9:

а) в пункте 9 части 2 слово "копия" заменить словами "сведения о регистрационном номере и дате предоставления";

б) в части 3 после слов "Российской Федерации," дополнить словами "сведения о регистрационном номере и дате предоставления лицензии", второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае непредставления указанных документов и сведений уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.";

2) в статье 22:

а) в части 3 слово "копия" заменить словами "сведения о дате предоставления и регистрационном номере";

б) в части 5 первое предложение дополнить словами ", а также сведения о лицензии, указанные в части 3 настоящей статьи", второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае непредставления указанных документов и сведений уполномоченный федеральный орган исполнительной власти запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.".

Статья 13

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом, до 1 января 2022 года.

3. Лицензии, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин