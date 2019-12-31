Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 49, ст. 6339; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4255) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 дополнить предложениями следующего содержания: "Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений.";

2) в статье 12:

а) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, и (или) положительного заключения юридического лица, аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа, и (или) заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, в соответствии с порядками, предусмотренными частью 7 настоящей статьи.

3. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, выдается сертификат об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений. Интервал между поверками средства измерений и методика его поверки изменяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, в случаях, установленных порядками, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений, о внесенных в них изменениях включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. Состав сведений о типах стандартных образцов и типах средств измерений, включаемых в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, устанавливается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.";

в) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.", третье предложение исключить;

3) в статье 13:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.";

б) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.";

4) в статье 20:

а) часть 1 после слов "сведения о результатах поверки средств измерений" дополнить словами ", сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества";

б) часть 3 после слов "в него и" дополнить словами "внесения изменений в данные сведения,";

5) часть 2 статьи 21 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

"6) межведомственная координация деятельности по разработке и производству измерительной техники в Российской Федерации;

7) организация мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества.";

6) статью 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений.";

7) в части 1 статьи 26 слова "по проведению обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений," исключить.

Статья 2

Результаты поверки средств измерений, удостоверенные в соответствии с действующими до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативными правовыми актами, действительны до окончания интервала между поверками средств измерений.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении двух лет после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин