Как будет работать московский транспорт в новогоднюю ночь

В этом году встречать Новый год в центре Москвы удобно и бюджетно - впервые столичный транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно и всю ночь напролет, чтобы все гуляющие смогли добраться до дома.

Напомним, метро, МЦК и наземный транспорт станут бесплатными с 20:00 сегодня, 31 декабря, до 06:00 1 января. В автобусах в Московской области тоже не надо будет платить за проезд, но с 21:00 также до 06:00.

Поезда метро и МЦК станут ходить всю ночь напролет. Также продлит работу и наземный транспорт. Часть маршрутов будут доступны всю ночь, часть - до 03:30. Полный перечень и график размещены на сайте столичного Мосгортранса.

Электрички переводить на круглосуточный режим не станут и плату так же в них не отменят, но, тем не менее, работу пригородных поездов продлят. Почти на всех направлениях последние электрички отправятся от головных вокзалов позже обычного. Изменения в расписания по всем направлениям загружены в электронные расписания РЖД, Яндекс.Электрички, Туту.ру, "Расписание" от ЦППК. На МЦД1 последние поезда стартуют от Лобни и Одинцова в в 03:18 и 03:10 соответственно, на МЦД2 - от Нахабина 01:50, от Подольска - 01:51. Интервал на МЦД1 составит 18-30 мин, на МЦД2 - 10-15 мин.

Можно будет сегодня ночью покататься и на канатной дороге. По сообщению пресс-службы канатки, она будет работать до пяти утра. До 23:00 сегодня будет действовать обычный тариф, с 23:00 до утра - прайс выходного дня.

Напомним, на машине в центр города попасть невозможно - Тверская, часть Моховой, Охотного ряда и прилегающих переулков перекрыты до шестого января. Пешеходов пропускают через 13 КПП, выпускают через 19 пунктов.

Также сегодня начали действовать ограничения на выход на станции "Охотный ряд", которая располагается практически в сердце фестиваля "Путешествие в Рождество". Именно через нее добирается до фестиваля большинство посетителей. Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена, до шестого января северный вестибюль (8 и 9 выходы) "Охотного ряда" работают только на пересадку и выход, южный вестибюль открыт только на вход, седьмой вход закрыт. Нумерацию выходов стоит заранее посмотреть в навигационных приложениях.

Напомним, с завтрашнего дня можно будет бесплатно парковать машины по всей Москве (за исключением парковок за шлагбаумами). Кроме того, завтра ненамного (примерно на 200 р.) подорожает эвакуация машин. Но есть и хорошая новость - традиционного новогоднего подорожания проезда не будет, его в этот раз отложили на февраль.