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31.12.2019 15:19
Рубрика: Общество

Как это было. В ночь на 1 января 1944 года впервые прозвучал новый гимн СССР

Текст: Александр Алексеев
В ночь на 1 января 1944 года впервые состоялась трансляция нового Государственного гимна страны - могучего, гордого и окрыляющего - такого, что сразу признали и в окопах, и в тылу. Он помогал побеждать, черпать в себе новые силы, волю к Победе. Может, в какой-то мере и благодаря ему тоже этот год стал переломным для Красной армии и всего советского народа?!
Писатель Г.А.Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист СССР, профессор, генерал-майор А.В.Александров и лауреат Государственной премии поэт С.В.Михалков, 1943 год. Фото: Фотохроника ТАСС / Е.Тихонов Писатель Г.А.Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист СССР, профессор, генерал-майор А.В.Александров и лауреат Государственной премии поэт С.В.Михалков, 1943 год. Фото: Фотохроника ТАСС / Е.Тихонов
Писатель Г.А.Эль-Регистан, лауреат Государственной премии народный артист СССР, профессор, генерал-майор А.В.Александров и лауреат Государственной премии поэт С.В.Михалков, 1943 год. Фото: Фотохроника ТАСС / Е.Тихонов

Желающих написать гимн своей страны в 1943 году было много: десятки композиторов и поэтов присылали музыку и стихи на открытый конкурс. Но победил вариант, предложенный композитором Александром Александровым (создателем Ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, выпускником консерватории, генерал-майором) и двумя друзьями-поэтами - Гарольдом Эль Регистаном и Сергеем Михалковым.

Но, даже выиграв конкурс, они целую осень продолжали шлифовать каждую строчку, думали над подачей гимна и его аранжировкой. Собирались поздно вечером дома у Сергея Михалкова, или днем, на базе Ансамбля, пока не было концертов.

А затем начались репетиции. Сразу же решили, что гимн должен звучать мощно, величественно - это соответствовало силе духа и гордости за свою страну, которые присутствовали в стихах и мелодии. Поэтому исполнять новый гимн решили полным составом ансамбля: мужской хор (две группы теноров, баритоны и басы) и оркестр, состоящий из русских народных, а также духовых и ударных инструментов. 120 певцов хора плюс 80 инструменталистов.

Репетиции продолжались, когда на одну из них прибыло высшее руководство страны. "Александровцы" допели финальные ноты, и в зале воцарилась тишина. Конечно, волновались. Пока из зала наконец-то не прозвучал низкий, известный всей стране голос. Интонации были одобрительные и вполне радушные: "Ну вот, теперь у нас есть новый гимн!".
Зинаиде Александровой удалось написать новогоднюю песню на все времена

И все сразу успокоенно выдохнули!

Впервые на всю страну трансляция нового Гимна состоялась в ночь на 1 января 1944 года, в эфире Всесоюзного радио. С тех пор слова Гимна менялись. Записи реставрировались, и, может, уже не звучат так громогласно и мощно - пленка имеет свойство осыпаться. Но на официальных мероприятиях, торжественных церемониях открытия и закрытия международных фестивалей, спортивных соревнований, открытия памятников и мемориалов, он по-прежнему звучит в исполнении Ансамбля имени Александрова.

А 24 апреля 2004 года дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова сделал эталонную запись теперь уже и Гимна России. Музыка осталась прежней, она замечательная, а вот стихи нужно было писать другие. Среди поэтов объявили новый конкурс, в котором снова победил Сергей Михалков, лишь ненамного обошедший в голосовании Александра Шаганова, автора текстов для группы "Любэ" и многих других.

Кстати

Гимн Российской федерации в исполнении Ансамбля был записан и на компакт-диски, разошедшиеся тиражом 25 тысяч экземпляров. Часть их купили за рубежом, во время регулярных гастролей "александровцев".

Общество История 75-летие гимна России

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