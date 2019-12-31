Как я 20 лет Путина фотографировал

20 лет назад - 31 декабря 1999 года - Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства, а позже президентом. Два десятилетия Владимира Путина сопровождает фотокорреспондент "РГ" Константин Завражин.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Август 2001 года. В рамках своего визита на Дальний Восток Владимир Путин посетил Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" в Японском море. Во время встречи Президента с личным составом корабля затрагивались, в частности, вопросы боевой подготовки и материального обеспечения, переход комплектования Вооруженных Сил России на контрактную основу, сроки службы призывников, льготы, закрепленные за срочниками при поступлении в вузы. К счастью для фотографов, мероприятие не ограничилось совещанием в кают-компании. Можно было снять, как президент с интересом осматривает корабль, на котором он тоже побывал впервые.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Июнь 2002 года. В редакции восхищенно вздыхали: "Едешь в Рим, в командировку, счастливчик!". Колизей в дымке увидел из окна иллюминатора. Саммит НАТО, на который мы прилетели, происходил в нескольких сотнях метрах от трапа самолета, на военной авиабазе. На церемонии совместного фотографирования президенту России улыбались мировые лидеры. Шире всех - президент США Джордж Буш-младший. Заговаривали зубы, как выяснилось. Уже в ноябре того же года Североатлантический альянс выдал План действия для принятия в свой состав Прибалтики, Болгарии и Румынии. А наш самолет спустя несколько часов после той фотосессии взмыл с римской авиабазы в сторону Москвы.

Фото: Константин Завражин/РГ

Октябрь 2002 года. Государственная резиденция в Завидово в Тверской области. Туда приехал премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его супруга Шерри. После рабочей встречи лидеры пошли подышать пряным осенним воздухом и полюбоваться золотистой листвой.

Фото: Константин Завражин/РГ

Март 2003 года. Автор стихов российского гимна, стихи которого знает каждый дошкольник Сергей Михалков пригласил Путина к себе домой. Встреча прошла в комнате небольшой по нынешним меркам квартиры на Поварской улице. В присутствии операторов и фотокорреспондентов президент, поэт и его знаменитые сыновья-режиссеры кино выпили по бокалу шампанского.

Фото: Константин Завражин/РГ

Июнь 2004 года. Президента Путина встречает украинская детвора возле монумента Дружбы, известного также как "Три сестры". На границе трех братских государств прошел торжественный митинг в честь приезда лидеров государств и открытия фестиваля славянских народов. 10 лет спустя хмурые сотрудники СБУ встретят меня в киевском аэропорту Борисполь: "Журналист? Из России? Ну-ну". Через шесть часов ожидания вручат бумагу, согласно которой вьезд на Украину мне запрещен сроком на 3 года. Практика коллег означает, что такой запрет не имеет срока давности.

Фото: Константин Завражин/РГ

Сентябрь 2004 года. Сочинская резиденция "Бочаров ручей". Лабрадор по кличке Конни Полгрейв, или просто Кони. Собаки охотничьих пород - давнее пристрастие Владимира Владимировича. Век таких животных недолог. Она умерла 10 лет спустя. Один из ее щенков был передан пенсионеру Алексею Белевецу из хутора Новозолотовка Ростовской области, еще один, по кличке Оскар - школьнице Кате Тряпышко из города Клинцы.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Декабрь 2004 года. Рабочая поездка в город Керчь. Тогда он был еще заграничным, а руководители страны ездили на служебных автомобилях иностранного производства. Кто бы мог тогда подумать, что несколько лет спустя россияне будут гордиться красавцами марки "Аурус", а в Крым из Тамани не нужно будет добираться на убогом старом пароме. Именно на таком мы и плыли.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Ноябрь 2004 года. Восемнадцатичасовой перелет в столицу Чили Сантьяго. Глава государства ввел в традицию общение в неформальной с журналистами, о чем нельзя было и помыслить на пару десятилетий ранее. Одно из них состоялось по окончании саммита АТЭС. Путин не выглядел уставшим и увлеченно рассказывал о темах, которые обсуждали лидеры двух десятков стран: расширение экономических отношений и совместную борьбу с международным терроризмом.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Май 2005 года. Знаменитая казацкая станица Вешенская. Президент туда направился на юбилейные торжества писателя Михаила Шолохова. Встреча с односельчанами великого советского писателя была теплой. Прессу привезли на точку съемки заранее и ждать пришлось несколько часов. Таких кусачих слепней, как на Дону, я нигде не видел.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Май 2005 года. Открытие памятника Шарлю Де Голлю возле гостиницы "Космос" в Москве. Бывший мэр Москвы Лужков приехал заранее. Лично проинспектировать. Возмущался неубранными окурками и лакированным ботинком сбрасывал их в ливневую канализацию. Попросил фотографов это не снимать. Пока ждали президента Франции Жака Ширака, он эмоционально докладывал Путину как строился монумент.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Апрель 2006 года. Российско-Германский экономический форум в Томске. Канцлера Ангелу Меркель встретили в аэропорту традиционным хлебом-солью. Президент Путин заявил на встрече с ней, что Россия готова уже в этом году досрочно погасить задолженность перед Парижском клубом. Интересно, сейчас канцлер вспоминает, как тепло ее принимали в Сибири, рассуждая о новых санкциях для сдерживания России?

Фото: Константин Завражин/РГ

Октябрь 2011 года. Владимир Путин приехал в Ставропольский край. В Шпаковском районе на агропромышленном предприятии "Родина" он посмотрел на уборку урожая кукурузы и сам попробовал протестировать, сидя за рулем новый российский комбайн. В том году предприятию удалось собрать самый большой с момента его создания урожай.

Фото: Константин Завражин/РГ

Июль 2018 года. Совместная пресс-конференция с президентом США Дональдом Трампом. Путин подарил ему мячик. Первая полноформатная встреча с новым американским лидером - до этого они встречались на саммитах в кулуарах, без лишних глаз и объективов фотокорреспондентов.

Фото: Константин Завражин/РГ

Октябрь 2017 года. Президент Турмкенистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка среднеазиатской овчарки. У крошечного породистого комочка говорящая кличка Верный. За два года алабай, говорят, вырос до размеров теленка и радостно носится по свежевыпавшему снегу в подмосковной резиденции.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Ноябрь 2017 года. Президент спускается по трапу в аэропорту Каира. Любой журналист рад промозглой московской осенью слетать на денек в Африку. В данном случае именно так и было - ночевка в гостинице не предусматривалась. Вылет часа в четыре пополуночи. Прилет обратно во Внуково примерно в такое же время ровно сутки спустя.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Декабрь 2017 года. В Нижнем Новгороде на митинге, посвященном 85-летию завода ГАЗ Путин объявил о готовности вновь баллотироваться на выборах президента России. Новость была воспринята собравшимися с неподдельным воодушевлением.

Фото: Константин Завражин/РГ

Декабрь 2017 года. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра строящихся сооружений второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в заполярном поселке Сабетта. Мне было холодно даже в теплой шапке.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Август 2018 года. На Кавказском молодежном образовательном форуме "Машук". С президентом, как правило, очень хотят сфотографироваться и школьники, и студенты, и молодые спортсмены. Чтобы потом хвастаться в соцсетях. Обычно он не отказывает, если позволяет формат мероприятия. Нужно всего лишь вежливо у него попросить. Но смелости хватает не всем. Бывает, и у своего, местного начальства разрешение зачем-то заранее спросили, и даже старшего назначили, кто должен воскликнуть: "Владимир Владимирович, а можно с вами на память сняться?". Однако часто от переизбытка эмоций тот, кому поручил попросить сфотографироваться, забывает что от него нужно. И вся группа остается без совместного фото. Молодежь со Ставрополья - явно не тот случай. Президента долго не отпускали. Снимок на память хотели все.

Фото: Константин Завражин/РГ

Август 2019 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров покупают мороженое во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. На аэродроме в подмосковном Жуковском летом знойно. И я был уверен, что президент с коллегами после осмотра павильонов с продукцией ВПК обязательно подойдут к этой продавщице. Других там просто не было. Точка не была запланированной и пресс-служба советовала пойти куда-нибудь в другое место, где наверняка получились бы другие интересные фотографии с космическими аппаратами и скафандрами или с беспилотниками. Но я вместо этого занял позицию неподалеку от холодильника с эскимо и не просчитался.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Ноябрь 2019 года. На церемонии вручения государственных наград в Кремле. Ордена апостола Андрея Первозванного была удостоена композитор Александра Пахмутова.