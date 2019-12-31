Как не стать жертвой двойников сайтов интернет-магазинов

Эксперты Роскачества проверили интернет-агентства, продающие авиабилеты. Зачастую мошенники создают двойники подобных ресурсов, схожие по названию и дизайну.

Роскачество опубликовало разъяснение, где сообщается, что схожее доменное имя - первый признак возможного ресурса для фишинга. Максимально похожая копия известного сайта вводит пользователей в заблуждение и позволяет либо похищать их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продать несуществующие товары и услуги от брендовой фирмы.

Известно, что сайт любого интернет-магазина должен иметь уникальные адрес, фирменное название и дизайн, которые не содержат прямой ассоциации и не подражают другим интернет-ресурсам.

В Роскачестве рассказали, что в преддверии зимних отпусков ведомство провело исследование 40 наиболее популярных в Рунете сайтов агентств по продаже онлайн авиабилетов. В результате 30 ресурсов признано безопасными, им можно доверять при совершении покупки.