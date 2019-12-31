Как отдыхают в праздники Запад и Восток

Таких длинных официальных выходных на Новый год, как в России, больше нет практически ни в одной стране мира. Во многом это связано с тем, что на Западе главным зимним праздником является католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Но и рождественские каникулы продолжительностью не отличаются.

В США, например, только сам праздничный день является выходным, а 24 декабря у американцев обычный рабочий день, правда, укороченный, чтобы все успели приготовить праздничный ужин. А уже 26 декабря они снова выходят на работу. Впрочем, 1 января у них тоже выходной, как почти у всего остального мира.

По общему числу праздников в году Россия вовсе не на первом месте

У британцев праздничные выходные приходятся на те же самые даты, только подарки вручают не 25-го, а 26 декабря. В Соединенном Королевстве в этот День подарков (он так официально и называется) тоже не работают.

Во Франции рождественские и новогодние выходные еще на день больше. Помимо уже перечисленных дат французы часто не выходят на работу еще и 31 декабря.

Японцы традиционно устраивают себе каникулы и выходные с 30 декабря по 3 января. В канун Нового года многие посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья.

Ближе всего к России по длине выходных Китай. Правда, Новый год (он же Праздник весны) тут отмечается не 1 января, хотя это тоже выходной, а в конце месяца или уже в феврале (дата определяется по лунному календарю). В 2020 году он придется на 25 января, а значит, официальными выходными будет неделя с 24 по 31 января. Хотя многие компании и учреждения продлевают праздники для своих сотрудников еще на одну, две, а иногда и три недели (у школьников и студентов каникулы длятся целый месяц).

Хотя в России одни из самых длинных новогодних праздников в мире, по общему количеству нерабочих дней в году наша страна вовсе не на первом месте. В среднем россияне получают 14 дополнительных выходных в год. В Германии же теоретически может доходить и до 19 дней. В большинстве других стран Европы не выходить на работу из-за того или иного национального праздника можно 10-12 раз в год. Американцы отдыхают дополнительно 10 дней, японцы - 16.