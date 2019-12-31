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31.12.2019 10:39
Рубрика: В мире

Как отмечают новогодние праздники в "европейском Иерусалиме"

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Сараево, столица Боснии и Герцеговины (БиГ), город, именуемый не иначе как "европейский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад, в эти праздничные дни превратится в центр новогодних праздников на Балканах.
Фото: Александр Борисов/РГ Фото: Александр Борисов/РГ
Фото: Александр Борисов/РГ

"В Сараево есть место, о котором Вам будут говорить, что оно уникальное, может быть единственное, где за всю историю человечества Восток и Запад "поцеловались". При этом они это сделали не как стороны света, а как культуры и цивилизации. Сараево, как сказали бы поэты, в результате этого поцелуя и родилось, и в этой единой любви и разнообразии выросло, превратившись в европейскую жемчужину - настоящий европейский Иерусалим. В Сараево Вы будете ощущать себя как дома независимо от того, откуда Вы родом", - подчеркивает мэр боснийской столицы Абдулах Скака.

Он также указывает на тот факт, что Сараево уже получило известность как региональный центр и одно из самых желанных новогодних направлений в Европе. "К нам приезжают гости со всего мира: из европейских столиц и соседних государств, - отмечает Абдулах Скака. - Все хотят провести прекрасные мгновения в главном городе Боснии и Герцеговины. Поэтому я счастлив, что в 2020 год мы входим как город, который стал известен в качестве столицы доброго общения и веселья, места встреч, а также экономического и туристического роста".

Фото: Пресс-служба Совета министров БиГ
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Корреспондент "Российской газеты" побеседовал и с советницей мэра Сараево Аидой Користович, которая пригласила россиян посетить боснийскую столицу.

"Мы заинтересованы в привлечении туристов из РФ в Сараево, - констатировала она. - При этом нам есть, что им предложить. И это не только всемирно известные памятники истории и культуры, но и природные богатства. Наш город находится в окружении олимпийских гор, а ближайшие зимние и летние туристические курорты располагаются всего в 20 минутах езды на автотранспорте от Сараево. Мы активно работаем над развитием соответствующей инфраструктуры. В 2019 году у нас проводились этапы XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019), где участвовала и российская сборная. Мы намерены организовывать и в дальнейшем такого рода мероприятия, обеспечив приезд сюда представителей РФ, чтобы они лучше познакомились с нашими достопримечательностями".

Напомним, что город Сараево был основан в 1461 году знаменитым османским военным и государственным деятелем Иса-бей Исаковичем на месте населенного пункта Врхбосны, получив соответствующее первоначальное название Босна-Сарай, что с тюркского можно перевести как "боснийский дворец". После присоединения Боснии к Австро-Венгрии в 1878 году название изменено на Сараево - буквально "дворцовое". Боснийская столица расположена в межгорной Сараевской котловине на берегах реки Миляцки, а высота над уровнем моря исторического центра в общине Стари Град достигает 541 метр.

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