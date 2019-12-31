Кирилл Альшевский возглавил белорусский футбольный клуб БАТЭ

Кирилл Альшевский назначен главным тренером белорусского футбольного клуба БАТЭ, сообщается на официальном сайте команды из Борисова.

В должности 37-летний специалист сменил Алексея Багу, который покинул борисовчан 19 декабря после истечения срока действия контракта.

С января 2019 года Альшевский возглавлял резервную команду БАТЭ, которая под его руководством выиграла турнир дублеров. До этого в клубе он также работал спортивным директором, тренером в дублирующей команде и детско-юношеской школе. Тренировал юношескую и молодежную сборные Беларуси, входил в штаб минского "Динамо".

По итогам завершившегося сезона БАТЭ прервал свою серию из 13 чемпионств в Беларуси подряд и уступил титул брестскому "Динамо", став в турнирной таблице вторым.