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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 10, ст. 762; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 52, ст. 5596; 2006, N 45, ст. 4633, 4634; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3089; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3601; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 26, ст. 3132; N 30, ст. 3735; 2010, N 1, ст. 1; N 31, ст. 4155, 4208; 2011, N 1, ст. 47, 54; N 30, ст. 4585; N 48, ст. 6732; 2012, N 24, ст. 3068; N 53, ст. 7639; 2013, N 19, ст. 2318; N 27, ст. 3442, 3465; N 30, ст. 4029, 4034, 4059; N 43, ст. 5443, 5452; N 49, ст. 6343; N 52, ст. 6980; 2014, N 6, ст. 557; N 14, ст. 1553; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4220, 4278; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6642, 6653; 2015, N 10, ст. 1416; N 18, ст. 2623; 2016, N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3887, 3891; N 27, ст. 4286, 4287; 2018, N 47, ст. 7128; 2019, N 12, ст. 1219; N 16, ст. 1820; N 23, ст. 2918; N 25, ст. 3161, 3162; N 30, ст. 4119; N 44, ст. 6182) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 8.1 слово "строительства" заменить словами "строительства, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.48 настоящего Кодекса,";

2) главу 8 дополнить статьей 8.48 следующего содержания:

"Статья 8.48. Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, предусмотренных законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

3) в части 1 статьи 23.25 слова "настоящего Кодекса" заменить словами ", статьей 8.48 (в части административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения) настоящего Кодекса";

4) часть 1 статьи 23.27 после слов "статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящиеся к водным биологическим ресурсам, за исключением административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях)," дополнить словами "статьей 8.35 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения водных биологических ресурсов, охраняемых международными договорами, за исключением административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения),", после цифр "8.42," дополнить словами "статьей 8.48 (за исключением административных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения),".

Президент Российской Федерации В. Путин