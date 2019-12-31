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31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 503-ФЗ "О внесении изменений в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Воздушный кодекс РФ
Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 56 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2006, N 30, ст. 3291; 2014, N 16, ст. 1830; 2016, N 1, ст. 82) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить граждане Российской Федерации и в случаях, предусмотренных пунктом 3[1] настоящей статьи, иностранные граждане при условии, что командир экипажа экспериментального воздушного судна является гражданином Российской Федерации.";

2) дополнить пунктом 3[1] следующего содержания:

"3[1]. В состав экипажа экспериментального воздушного судна могут входить иностранные граждане в случае:

1) подготовки иностранного гражданина в целях получения им допуска к профессиональной деятельности в качестве члена экипажа экспериментального воздушного судна;

2) выполнения демонстрационного полета экспериментального воздушного судна;

3) выполнения полета при проведении сертификационных испытаний экспериментального воздушного судна.".

Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 14 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2013, N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1830; 2017, N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в подпункте 3 слова "или экспериментальной" исключить;

2) дополнить подпунктом 3[1] следующего содержания:

"3[1]) быть командиром экспериментального воздушного судна или, если иное не установлено федеральным законом, другим членом экипажа экспериментального воздушного судна;".

Президент Российской Федерации В. Путин