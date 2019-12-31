Кто победит в "Голосе-8"

Завершается очередной, восьмой по счету, сезон вокального шоу "Голос" на Первом канале. Финал состоится уже 1 января.

В этом году "Голос" был не только конкурсом вокалистов - наблюдать за словесными поединками их наставников, порой, было даже интереснее. Например, за пикировками и обменом ироничными репликами между Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым. Или шутками Влалерия Сюткина, не всегда согласного с мудрым, привычно неспешным и основательным Константином Меладзе. А порой наставники нарочито нарушали правила: лидер "Ленинграда" выставил двум своим воспитанникам равные оценки, хотя должен был выбрать в поединке одного. И не соглашался менять решение. Мол, он всегда поступает по-своему. В общем, это был, наверное, самый веселый и динамичный сезон "Голоса". И не всегда заслуга в этом была самих участников.

Зрители полагают, что не всем конкурсантам помогли реализоваться их наставники. Сергей Шнуров, например, не смог подобрать для Рагды Ханиевой репертуар, который позволил бы воплотить ее несомненный вокальный дар. Зато вывел в финал Антона Токарева, который спел хит "Ленинграда" "Мне бы в небо", добавив в него пару строк из трека "Весна" Дельфина и цитату из "Бумера", да и вообще сильно и мятежно переработал исходный вариант. Хотя, пожалуй, этим и впечатлил. Сыроват пока и еще один финалист Арсен Мукенди, поскольку хочется ждать от участников "Голоса" запоминающегося самобытного вокала, интересных тембров, завидных диапазона и обертонов, а не задорных и призывных выкриков. А главное, больше оригинальности и обилия свежих идей. Обозреватель "РГ", отвечая на вопросы нескольких радиостанций, предполагал будущую победу Ива Набиева.

Но будет логично, если победит и Аскер Бербеков, в отличие от конкурентов решившийся спеть в полуфинале не очередную кавер-версию, а песню собственного сочинения.

Впрочем, все решат зрители. В прямом эфире они смогут голосовать за своих любимых участников проекта. Голосование платное - собранные средства пойдут на благотворительность. И это еще один повод обязательно посмотреть финал "Голоса", который в прямом эфире покажет Первый канал 1 января, начало трансляции - в 21.35 по московскому времени.