Утро журналистов "Российской газеты" 31 декабря началось с задания подготовить материал, как работается в последний день года в разных регионах. А действительно - как? Что полезного не только лично для себя, но и для других граждане успели сделать в этот день?

Сегодня в более чем 30 российских регионах местные власти объявили выходным днем. Корреспонденты "РГ" связались с теми, кто за праздничный стол не спешил и выяснили, как они провели этот день уходящего года.

Кто первый родился в последний день

- В Новый год оденусь в костюм доктора. В праздник буду на смене, - сообщил мне знакомый доктор из Южно-Сахалинска, когда я позвонила ему поздравить с наступающим Новым годом.

С коллегой солидарна и Лариса Муллагалиева, врач-гинеколог роддома №8 Уфы, она поделилась с нами хорошей новостью:

- Сегодня с утра у нас родился один малыш, еще одного ждем после обеда. Рождение детей - одно из самых главных семейных событий, и это прекрасно - появиться на свет в Новый год. Так как наши пациентки проводят этот праздник в роддоме, мы стараемся создать для них праздничную, доброжелательную атмосферу, чтобы они чувствовали радость, а не грусть из-за того, что оторваны от родных. Их поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой, врачи и медицинский персонал. Женщины обязательно приводят себя в порядок, прихорашиваются, украшают палаты.

Главному врачу в ГАУЗ СО "ОСЦМР "Озеро Чусовское" Виталию Борисовичу Аретинскому (Свердловская область) мы позвонили, когда он проводил очередную планерку:

- Для нас 31 декабря ничем от других дней не отличается - это такой же день, он проходит в хлопотах и в решении текущих задач. Больницы работают практически с полной загрузкой, много пациентов остаются на Новый год и поступают в течение праздников. Требуется большое напряжение, чтобы обеспечить их круглосуточно: лечить, кормить и поить, прибирать и мыть помещения. Это сложный процесс, который фактически ничем сегодня не отличатся от того, что в будни.

Татьяна Федорова, врач-анестезиолог 24-й городской больницы, город Донецк:

- У меня в этом году дежурство на новогодние праздники. А это, как знают все врачи, самая сложная ночь в году! Травмы, петарды и так далее - всех "героев" везут к нам. Но ничего - мы всегда поможем, для этого и работаем. Новый год я встречаю в хорошем настроении. Буквально месяц назад я получила паспорт ДНР и написала заявление на получение российского гражданства. Очень надеюсь, что следующий год принесет мир нашей земле. Это мое главное пожелание к 2020-му году.

Спасатели предупреждают

А у работников аварийных служб, как и у врачей, сейчас горячая пора.

- У нас с утра был серьезный вызов: прорвало радиатор отопления, - рассказывает Анатолий Крапивин, сантехник аварийной бригады из Ангарска. - Чудом никого не ошпарило, но, боюсь, праздник у жильцов в этой квартире и в квартирах на двух этажах ниже испорчен. Мы сняли батарею, поставили заглушки, отопление по стояку сохранили. А серьезный ремонт будет уже после праздников. Хорошо, что хозяева были дома - хуже всего, когда такое ЧП случается, когда жильцы в отъезде.

Всегда на посту и сотрудники правопорядка, которые обеспечивают безопасность.

- Наш рабочий день в комитете сегодня до 17.00, но с 19.00 на Дворцовой площади начинает работу оперативный штаб, призванный обеспечить безопасность праздничных мероприятий. Поэтому многие мои коллеги встретят Новый год именно там, на посту, - говорит советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Кирилл Закревский. - Нашему комитету подведомственны некоторые специальные службы - например, пожарные подразделения, служба спасения на воде. И все экстренные службы в новогодние праздники переведены в усиленный режим работы. Поэтому праздники для нас - это не дни отдыха, а наоборот, работа в усиленном режиме, хотя, конечно, очень хочется надеяться, что все пройдет благополучно.

Пожарные и спасатели тоже готовы в любой момент выехать на место.

- Наш караул вышел на смену 31 декабря как всегда по графику, традиционно пожарная часть находится в состоянии повышенной готовности, - сообщил начальник 9-й пожарно-спасательной части ФГКУ "Первый отряд ФПС по Пермскому краю", майор внутренней службы Дмитрий Шестаков. - Пока на вызовы мы сегодня не выезжали - в городе сложилась благоприятная обстановка, чрезвычайных ситуаций и пожаров нет. Поэтому личный и руководящий состав заняты подготовкой годовых отчетов. В последний день года нужно еще успеть доложить руководству о готовности к работе в наступающем 2020 году.

Госслужба на вахте

Спросили мы и чиновников, занимаются ли они в последний день уходящего года отчетами и как они отработали этот день.

- У нас в краевом министерстве образования 31 декабря был обычным рабочим днем, но мы постарались поздравить всех наших сотрудников и в первую очередь тех, кто уже не работает, но много лет трудился вместе с нами в управлениях, школах, техникумах и колледжах, школах-интернатах, - сообщила "РГ" начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова. - Для нас, взрослых, весь двухнедельный марафон детских каникул - это работа. Например, в минобрнауки уже с 1 января дежурят заместители министра и начальники управлений. Им предстоит получать сообщения обо всех происшествиях, связанных с детьми, и оперативно принимать меры для информирования и помощи ребятам и их родителям.

Экспресс-опрос служащих Управления министерства культуры РФ по Приволжскому федеральному округу (11 человек) показал, что отношение к работе 31 декабря имеет явную гендерную окраску.

Практически все представительницы прекрасного пола были бы не прочь день накануне Нового года работать дома: не назовешь же отдыхом приготовление праздничного стола, выбор и примерку нарядов, обзвон родственников и подруг. Женщины и так все это будут делать, но только после того, как вернутся со службы. Благо рабочий день сегодня у них на час короче.

Сильной же половине, по большому счету, безразлично: нужно приходить на работу, они и приходят. Был бы выходной - отдыхали бы. Тем более, что впереди - длинные каникулы. Правда, график дежурств уже составлен и утвержден.

За прилавком горячие дни

Для объектов торговли последний день уходящего года едва ли не самый прибыльный. Это подтвердил владелец торговой сети из Екатеринбурга Александр Оглоблин:

- Так как губернатор Евгений Куйвашев 31-го декабря всех отпустил, офис наш сегодня уже отдыхает. А вот магазины - ударно трудятся. В канун праздника выручка вырастает в два-три раза. Я лично передвигаюсь от магазина к магазину - смотрю, как обстоят дела на боевых постах. Выясняется, что дела идут хорошо - каждый день бы так, но, к сожалению, Новый год, как и день рождения, бывает только раз в году.

Как правило, всплеск продаж в магазинах наблюдается за два дня до праздника. Чаще алкоголем и продуктами долгого хранения покупатели закупаются в гипермаркетах заранее, а в магазины формата "у дома" они приходят перед самым Новым годом, чтобы докупить что-то или приобрести товары, которых нет в гипермаркетах - салаты, готовые блюда.

- 31 декабря у нас горячий день, к вечеру выручка будет раза в два больше, чем обычно, - уверяет менеджер магазина игрушек из Воронежа Наталья Кузина. Основной вал посетителей начнется после обеда. Пустых полок не будет - ассортимент огромен. Работается весело, празднично - у нас тут много деток, они радуются, выбирают подарки.

Дорожники расчищают мечты о снеге

В Пензенской области 31 декабря объявлен нерабочим днем для государственных организаций. Но рабочие МУП "Пензадормост" в последний день 2019 года в шесть часов утра вышли на работу. Пензенцы мечтали о снеге на Новый год, и их мечта осуществилась - в ночь на 31 декабря выпало около 20 сантиметров осадков, снегопад продолжается.

- У нас праздников нет, работаем по звонку, - рассказал дорожный рабочий Михаил Иванов. - К примеру, я сегодня успел отгрести снег с 15 остановок. Работать будем, пока не выйдет вторая смена.

Как пояснили в мэрии Пензы, в разных районах города 77 дорожных рабочих занимаются ручной уборкой от снега пешеходных переходов и территорий, прилегающих к остановочным павильонам. Работают и 62 водителя спецтехники. Учитывая погодные условия, работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и в новогоднюю ночь. Предприятие планирует вывести на линию более 50 спецмашин.

Борьбе с внезапно выпавшими осадками посвятили последний день уходящего года и работники дорожного хозяйства в Воронеже.

- У нас давали прогноз по снегу, но в ночь на 31 декабря пошел ледяной дождь - самое неприятное и сложное для нас погодное явление, - пожаловался руководитель управления дорожного хозяйства из Воронежа Олег Котов. Как следствие, всю ночь техника отрабатывала дороги, чтобы с утра горожане, которые начинают массово перемещаться по городу, не столкнулись с неудобствами и опасностями. И сейчас все дороги обработаны, угрозы они не несут. Параллельно отрабатывались и тротуары.

"Если родится бычок - назовем Январек"

Не бывает выходных и у тех, кто работает на ферме.

- У нас, у животноводов, выходных и праздников просто не бывает! А конец декабря и начало января - это вообще самый "пик сезона", отёл коров, - поделился с "РГ" глава молочной фермы из Ростовской области Владимир Кубанский. У нас 43 буренки, и в эти зимние недели мы всей семьей принимаем роды. Даже внуки помогают! Кстати, сегодня в ночь должна отелиться наша Марфа Ивановна. Так что я бегаю к ней каждый час - смотрю, что там и как, подбадриваю кормилицу. Если родится бычок - назовем Январек, по первому месяцу нового года.

Дают угля!

31 декабря рабочий день и у шахтеров. "Мы сегодня работаем, но настроение у всех, конечно, предпраздничное, приподнятое: скоро увидимся с семьей, отдохнем, - поделился с "РГ" шахтер из Новокузнецка Константин Забродин. А вообще работать стало гораздо комфортнее. У нас в Распадской угольной компании в этом году появилось много технических новинок. Например, в забоях теперь есть подземный wi-fi, который необходим для безопасности. Комбайны автоматически отключаются, если вблизи оказался человек. На самосвалах установили камеры кругового видеонаблюдения. Водитель видит все, что происходит вокруг его машины прямо на мониторе в кабине. Система контроля усталости водителей следит, чтоб человек не уснул за рулем. Если глаза закроются на несколько секунд, то кресло начнет вибрировать и устройство запищит. Горный диспетчер наблюдает за всем с помощью видеокамер, которые установили на горном отводе. Экскаваторы оборудовали красными прожекторами. Они освещают опасную зону ночью, в которую самосвал не должен заезжать для погрузки.

Вообще, в 2019-м мы хорошо потрудились. Всем здоровья и счастья в Новом году!