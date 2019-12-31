Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4389; 2018, N 1, ст. 87; N 31, ст. 4838; N 45, ст. 6841) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 13:

а) в пункте 1 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) в пункте 2 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

2) в части 1 статьи 15:

а) в пункте 2 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) в пункте 3 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

3) в статье 18:

а) в части 1 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют переоформления лицензии.";

в) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае, если положением о лицензировании конкретного вида деятельности не установлены виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не требуют переоформления лицензии в соответствии с частью 11 настоящей статьи, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин