Новости

Шведский лыжник извинился за нецензурную брань в адрес Большунова 21:42
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с трамваем 21:38
Посольство РФ напомнило Польше о вкладе СССР в победу над фашизмом 21:31
Главные автомобильные события 2019 года 21:07
В Петербурге арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта 20:35
Бывшие бойцы "Беркута" рассказали о событиях 2014 года 20:32
Москва и Минск продолжат переговоры по нефти и газу по линии компаний 20:10
Под Липецком прокомментировали "уложенный в лужу асфальт" 19:57
На Кубани в руке у ребенка взорвалась петарда 19:53
Российская шахматистка Лагно выиграла ЧМ по блицу 19:49
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей 19:44
В Россию перестанут возить китайские апельсины 19:42
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,19% 19:38
Новый китайский электрокроссовер за 2,3 млн рублей может проехать 643 км 18:25
Омбудсмен ДНР: Все пленные на Украине подвергались пыткам 18:24
Скворцова сообщила о повышении продолжительности жизни в России 17:39
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах 17:38
В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым 17:38
Вильфанд предупредил об "анеморомбометрической пиле" в Москве 17:36
Путин рассказал Ниинисте о ходе урегулирования внутриукраинского конфликта 17:31
В Пскове нашли фишки для древнего тайного казино 17:07
В Крыму в фонтане нашли мертвого мужчину 17:06
На Кубани осудили застройщика, похитившего почти миллиард рублей 16:56
Калужский спасатель погиб, вытаскивая из воды рыбаков 16:54
Проект московского Музея Победы будет представлен в Новополоцке 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8054)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 492-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 31 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 31, ст. 4322; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4389; 2018, N 1, ст. 87; N 31, ст. 4838; N 45, ст. 6841) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 13:

а) в пункте 1 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) в пункте 2 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

2) в части 1 статьи 15:

а) в пункте 2 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) в пункте 3 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

3) в статье 18:

а) в части 1 слова "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)" исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не требуют переоформления лицензии.";

в) в части 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "В случае, если положением о лицензировании конкретного вида деятельности не установлены виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не требуют переоформления лицензии в соответствии с частью 11 настоящей статьи, при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин