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31.12.2019 14:18
Рубрика: Власть

МЧС РФ перешло в режим повышенной готовности на новогодние праздники

Текст: Тимофей Борисов

Российские спасатели переведены на усиленный режим дежурств на объектах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

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Также по его словам, определены ответственные во всех территориальных органах и подведомственных организациях.

Позаботиться об усилении мер, спасателей заставила статистика. Всего лишь за одну прошедшую неделю по стране произошло более 4,7 тысячи техногенных пожаров.

Самое печальное, что не обошлось без пострадавших. Их - 600. И все потому, что 23 пожара произошло в жилых домах, а еще 15 пожаров - на объектах с массовым пребыванием людей.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Произошло 36 аварий на коммунальных системах, что на 20 процентов больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Отмечается рост количества аварий в Республике Хакасии, Забайкальском крае, Саратовской, Мурманской, Новосибирской, Иркутской и Архангельской областях.

Все аварии ликвидированы, за исключением нарушения холодного водоснабжения в Томской и Новосибирской областях.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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