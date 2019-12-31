Медведев и Лукашенко обсудили вопросы поставок углеводородов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в республику. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

Медведев и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством, добавили в кабмине.

Ранее президент России провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Владимир Путин продолжил обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества.